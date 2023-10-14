В части Украины вновь объявлена тревога: есть угроза баллистики и авиаударов

В северных и восточных областях Украины днем 14 октября объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.

Кроме того, была зафиксирована активность вражеской армейской авиации вдоль границы. В частности, по состоянию на 14:16 тревога была объявлена для Сумской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

В Воздушных силах пояснили, что на Сумщине и Черниговщине угроза связана с активностью вражеской армейской авиации вдоль границы.

"Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения баллистического вооружения", – говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 14:42 воздушная тревога для Сумщины и Черниговщины была отменена, по состоянию на 14:51 тревога была отбита уже и для Запорожской и Днепропетровской областей.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, утром 14 октября тревогу объявляли для Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Кировоградской областей. В сети, в частности, сообщили о вражеском разведывательном БПЛА в небе.

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