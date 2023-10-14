В части областей Украины объявляли воздушную тревогу: была угроза баллистики

Утром 14 октября в часте областей Украины была объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе ракетного удара.

Ракетная опасность была объявлена для Днепропетровской и Кировоградской областей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Также военные предупрелили об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. В связи с этим тревога была объявлена в Запорожской и Донецкой областях.

В Сумской области воздушная тревога прозвучала в связи с активностью вражеской армейской авиации вдоль государственной границы.

Кроме того, в сети сообщили о присутствии вражеского разведывательного беспилотника в небе над Сумской областью. Также заявлялось о наличии воздушных целей в воздушной пространстве над Днепропетровщиной.

По состоянию на 11:10, в Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях дали отбой воздушной тревоги.

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Напомним, утром 14 октября российские террористы нанесли удар по Бериславу Херсонской области. В результате вражеского обстрела погибла местная жительница. Один из российских снарядов попал по территории частного дома.

Ранее сообщалось, что террористические войска России утром 13 октября нанесли удар по центру Покровска на Донетчине. В городе разрушены несколько админзданий, повреждены жилые дома, погиб мужчина и 24 человек пострадали.

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