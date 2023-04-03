В Чехии заявили, что еще имеют запасы для военной помощи Украине

На складах Чехии еще осталось военное оборудование, которое страна может передать Украине, которая более года борется с российскими оккупантами, в качестве военной помощи. Украинской армии оно может пригодится для отбития атак страны-агрессора России.

Видео дня

Об этом сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова в эфире Чешского телевидения в воскресенье, 2 апреля. Она сказала, что в скором времени вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карелом Рехом проведет переговоры с президентом страны Петром Павелом по этому вопросу.

Главе государства передадут список вооружения, которое можно передать украинской армии. При этом также состоятся переговоры с украинской стороной, в рамках которых обсудят, нуждается ли Украина в такой помощи.

При этом Чернохова заверила, что ничего из того, что Чехия передает Киеву, не влияет на обороноспособность государства.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что за год полномасштабного вторжения России в Украину Прага передала Киеву военную помощь примерно на 1,68 млрд евро. Украинская армия получила, среди прочего, 89 танков и более 200 боевых машин пехоты.

В конце марта 2023 года стало известно, что в Чехии собрали около $1,2 млн на покупку реактивной системы залпового огня RM-70 для украинской армии. Деньги собирали в рамках инициативы под названием "Подарок Путину". Поставка также будет включать 365 ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта президентУкраины Владимир Зеленский провел переговоры с новоизбранным лидером Чехии Петром Павелом. Политики затронули тему движения Украины в Евросоюз и договорились и дальше активно взаимодействовать.

Ранее Павел пообещал продолжить обеспечение помощи для Украины. Новоизбранный глава государства планирует посетить Украину по приглашению Зеленского. Как писали СМИ, визит может состоятся в апреле-2023.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!