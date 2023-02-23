В Чехии назвали объемы военной помощи Украине: почти 90 танков и 226 БМП

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что за год полномасштабного вторжения России в Украину, Прага передала Киеву военной помощи на около 1,68 млрд евро. Украинская армия получила 89 танков и более 200 боевых машин пехоты.

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Об этом политик сказал после встречи президента США Джо Байдена с лидерами восточного фланга НАТО в среду, 22 февраля. Фиала отметил, что Чехия продолжит оказывать Украине помощь вплоть до победы нашего государства над страной-агрессором, передает издание The Straits Times.

За год войны военная помощь для Вооруженных сил Украины уже составила 226 боевых и бронированных машин пехоты, 38 гаубиц, 33 реактивные системы залпового огня, шесть систем противовоздушной обороны и четыре вертолета, а также 89 танков.

Кроме того, по линии чешского правительство помощь Киеву была передана на сумму в более 400 миллионов евро.

"Благодаря усилиям Чехии на сегодняшний день в Украину доставлены сотни тяжелых боевых машин, а также более миллиона ракет, противотанковых гранат, крупнокалиберных боеприпасов", – сказал Фиала.

Четверть помощи поступила напрямую из государственных и армейских магазинов, а другая часть помощи была получена в результате лицензий, выданных производителям.

Фиала также заявил, что в ближайшие месяцы в Украину поступят поставки на десятки миллиардов крон.

"Мы можем сделать это не только благодаря нашей собственной решимости, но и благодаря союзникам, предоставляющим финансовую поддержку, финансовые ресурсы для модернизации армии", – сказал премьер-министр Чехии.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что польские танки Leopard 2, которые страна пообещала украинской армии, уже готовы для отправки в Украину. Военные в данное время проходят учения на этой военной технике.

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