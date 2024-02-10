В Черкассах попрощались с погибшими на войне защитниками: один был контрактником, другой – отдал армии 20 лет

Город Черкассы навеки простился с еще двумя защитниками Украины. В последний путь провели штаб-сержанта Богдана Сергиенко и сержанта Сергея Богославца.

Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. Он также рассказал о погибших воинах.

Богдан Сергиенко родился в Луганской области, там закончил гимназию, а затем проходил службу во внутренних войсках МВД Украины. Впоследствии поступил в ряды пограничной службы, проходил службу по контракту.

"Смелый пограничник, верный военной присяге, погиб за нашу Родину во время вражеского штурма в Донецкой области. Ему навсегда останется 30 лет", – отметил мэр.

Сергей Богославец из Черкасс. После срочной военной службы работал на разных предприятиях города. В 2003 подписал контракт с Вооруженными Силами Украины.

Богославец в 2004 г. находился с миротворческой миссией в Ираке. В начале полномасштабного вторжения РФ был мобилизован (служил в должности командира зенитного отделения в одной из воинских частей).

"К сожалению, сердце военного не выдержало. Он умер в районе выполнения задания в Кировоградской области, всего несколько дней не дожив до своего 48-летия", – рассказал Бондаренко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб 26-летний воин из Ровенщины Дмитрий Швирид. Защитник служил по контракту в Нацгвардии, прошел много горячих точек, в Луганской области получил ранения, но вернулся к собратьям на фронт.

А в Харьковской области погиб врач, капитан Игорь Мельник из Киевщины. Он практически с первых дней полномасштабной войны служил начальником медпункта воинской части.

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