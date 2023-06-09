В Черниговской области на мине подорвались полицейские: есть погибший, у него осталось трое несовершеннолетних детей. Фото

В Черниговской области утром 8 июня на мини взорвались полицейские. Они во внерабочее время ехали на частном автомобиле по приграничной территории, в результате чего один из полицейских погиб, другой получил ранения.

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У погибшего правоохранителя осталось трое несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

В результате подрыва на мини в приграничной Черниговщине погиб старший сержант полиции Алексей Жовтык. Ему было всего 39 лет.

"Полицейские Черниговской области склоняют головы в скорби по поводу трагической гибели коллеги – старшего сержанта отделения полиции №2 (пгт Репки) Черниговского районного управления полиции Алексея Жовтыка. Сегодня утром, находясь вне службы, Алексей Жовтык вместе с коллегой ехали на собственном автомобиле. наехали на мину и подорвались. 39-летний Алексей Жовтик погиб на месте, а его коллега получил травмы и был госпитализирован", –– говорится в сообщении.

У погибшего полицейского осталось трое несовершеннолетних детей.

"Весь коллектив полиции Черниговщины выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея. Это очень болезненная потеря для всех нас", – добавили коллеги погибшего правоохранителя.

Напомним, 2 июня стало известно, что в Харьковской области подорвался автомобиль с семьей. Находившаяся в автомобиле женщина погибла на месте. Ее муж с двумя детьми, а также племянница супругов госпитализированы с серьезными травмами.

В общем, территория Украины настолько сильно заминирована, что на спасение от смертоносных "сюрпризов" требуется много лет. После полномасштабного вторжения России в Украину сотни гражданских погибли или получили ранения в результате взрывов мин и других опасных устройств. На сегодняшний день заминирована примерно треть территории Украины. Неразорвавшимися минами и боеприпасами заражены около миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения в стране.