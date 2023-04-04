Сегодня, 4 апреля, Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. В этом году этот день проходит в рамках кампании "Разминирование не может ждать", привлекая внимание к данной проблеме.

Видео дня

Несмотря на международные усилия по предотвращению использования наземных мин, ими усеяны многие территории в 70 странах мира – включая Азербайджан и Украину. в том числе

С 1997 года, когда Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (широко известная как Конвенция о запрещении противопехотных мин) была открыта для подписания, ее ратифицировали или присоединились к ней 164 стран, однако в их числе нет ни России, ни Армении.

Обе вышеназванные страны активно используют противопехотные мины: Россия против Украины, а Армения – против Азербайджана. Да, эти государства не подписали и не ратифицировали данную Конвенцию, однако они должны строго соблюдать их положения, руководствуясь тем, что этот документ основан на международном праве и эти мины по определению являются оружием неизбирательного действия.

Применяя противопехотные мины, эти страны сознательно попирают международные нормы, запрещающие использовать это страшное оружие. Вопреки пункту 4 Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года Армения продолжает свою незаконную военную деятельность на территории Азербайджана, и не только не вывела полностью свои силы с территории Азербайджана, но и продолжает совершать провокации. Противопехотные мины, обнаруженные в больших количествах на территории Азербайджана, являются ярким доказательством этой диверсионной деятельности.

После окончания войны 2020 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана подорвались на минах 288 азербайджанцев, 50 из них погибли. Последние жертвы минного террора Армении стали два мирных азербайджанца, погибшие 16 марта.

Украина же считается четвертой в мире по огромному числу жертв подрывов на минах и третьей по инцидентам, связанным с противотанковыми минами.

После полномасштабного вторжения России в Украину сотни гражданских лиц погибли или получили ранения в результате взрывов мин и других опасных устройств. На сегодняшний день заминирована примерно треть территории Украины. Минами и невзорвавшимися боеприпасами заражены около миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения в стране.

Загрязнение территорий минами угрожает жизни людей, ограничивает свободу передвижения, лишает доступа к пахотным землям, вселяет страх, ведет к отсутствию безопасности и терроризирует население. Больше всего от него страдают самые уязвимые жители местных общин.

В декабре прошлого года в одном из своих видеообращений президент Украины Владимир Зеленский отметил, что минный террор будет одним из пунктов обвинения России.

"Речь идет о более чем 170 тысячах квадратных километров опасной территории. Я уверен: это будет среди пунктов обвинения против России за агрессию – именно минный террор. Который даже еще более жесток и подлее, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО", – сказал украинский президент.

Наземные мины являются одними из самых коварных и неизбирательных средств ведения войны. И Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, является еще одним поводом для призыва к мировому сообществу – для того, чтобы положить конец угрозе, исходящей от этих смертоносных устройств.

Мировое сообщество должно увеличить усилия по предотвращению использования мин. С этой целью Азербайджан, как подвергающаяся минному террору страна, предлагает создать Глобальный целевой фонд по борьбе с минной угрозой.

По подсчетам международных специалистов, Азербайджану для решения вопросов, связанных с разминированием, потребуются почти 30 лет и 25 миллиардов долларов. Для Украины, по подсчетам специалистов, на разминирование всей страны понадобится все 70.

А до тех пор над мирными жителями Азербайджана, Украины и других стран ежедневно нависает угроза стать жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов.