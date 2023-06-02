На Харьковщине подорвался автомобиль с семьей: женщина погибла, тяжело ранены трое детей

Около 12 часов дня в Богодуховском районе Харьковской области произошла трагедия. На неизвестном взрывном устройстве подорвался гражданский автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми.

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37-летняя женщина погибла на месте, трое детей 12 и 15 лет госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"Сегодня около 12:00 вблизи сел Морозова Долина и Лемещино Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми. Женщина 37 лет погибла на месте. Тяжелые ранения получили две девочки 12-ти и 15-ти лет и 12-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики борются за их жизнь", – отметил чиновник.

Синегубов также обратился к жителям региона. Он напомнил, что минная опасность в Харьковской области остается высокой, и призвал к осторожности.

"В очередной раз подчеркиваю, минная опасность на Харьковщине остается очень высокой. Будьте максимально осторожны. Не посещайте леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и т.д. Это может быть смертельно опасно. Передвигайтесь исключительно по дорогам с твердым покрытием. В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не прикасайтесь к нему. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите в ГСЧС или Нацполицию", – отметил председатель Харьковской ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ривненской области на мине подорвался трактор. Тракторист проигнорировал табличку с предупреждением о минной опасности и погиб в результате взрыва. Еще один мужчина получил травмы.

Перед тем на Харьковщине на мине также подорвался трактор, два человека погибли.

А вблизи населённого пункта Станислав Херсонской области на российской мине подорвался 18-летний парень. В результате полученных травм он погиб на месте. В этот же день в лесу возле села Малая Александровка на взрывчатку наступил 35-летний мужчина. Потерпевшему оторвало левую ногу.

3 мая во время разминирования Чугуевского района Харьковской области погиб спасатель из Кировоградщины Виталий Дубина. Старшина службы гражданской защиты работал с коллегами на востоке с 21 марта.

2 мая вблизи села Малая Сейдеминуха Херсонской области на российской мини взорвался украинский сапер. Он выжил, но потерял часть правой ноги, а также получил осколочные ранения лица.

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