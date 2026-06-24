В Черниговской области объявили эвакуацию 12 приграничных сел: что происходит

Совет обороны Черниговской области в среду, 24 июня, принял решение о расширении зоны обязательной эвакуации из приграничных регионов области. В список обязательной эвакуации были добавлены 12 приграничных населенных пунктов в четырех громадах. Соответствующие меры начнут действовать уже с 1 июля.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус. По его словам, "эвакуацию должны завершить в течение двух месяцев".

Какие громады попали в список

Глава Черниговской ОВА утверждает, что решению Совета обороны области предшествовал соответствующий запрос от военных.

В частности, эвакуацию планируют из сел Прибинь, Шишковка и Рудня в Корюковской территориальной громаде, из Лемешовки и Мощенки в Городнянской ТГ из Воробьевки, Каменя, Каменской Слободы, Карабанов и Чайкино в Новгород-Северской ТГ, а также из Газопроводного и Александровки в Семеновской ТГ.

"Также принято решение о продлении мер обязательной эвакуации из семи приграничных сел, где она была объявлена зимой. Желающие жители выехали, остальные – подписали отказы", – добавил Чаус.

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Речь идет о таких населенных пунктах, как Горск ( Сновская ТГ), Бериловка (Городнянская ТГ), Бучки, Гремяч и Будо-Воробьевская (Новгород-Северская ТГ), Костобобров и Железный Мост ( Семеновская ТГ).

Чаус пояснил, что во всех вышеперечисленных населенных пунктах "до сих пор остается около тысячи жителей, в том числе 120 детей".

Что предшествовало

Глава области отметил, что алгоритм действий по эвакуации уже отработан.

"Жителей проинформируют о местах сбора. Все необходимые службы задействованы. Есть утвержденные эвакуационные маршруты и транспорт. Размещение людей – обязательное условие. Места для временного проживания будут обеспечены", – сказал он.

Хотя в Черниговской области в настоящее время не фиксируется активность вражеских диверсионно-разведывательных групп,следы пребывания диверсантов на этой украинской земле, в частности в виде заложенных взрывных устройств, обнаруживаются постоянно. Кроме того, Черниговская приграничная зона в последнее время постоянно подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов, утверждают в Государственной пограничной службе Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Херсонской области эвакуационная группа из полицейских и волонтеров попала под атаку российского FPV-дрона во время вывоза жителей из прифронтовой Белозерки. Инцидент произошел во время спасения группы пожилых людей и их домашних животных.

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