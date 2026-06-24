Активных ДРГ нет, но есть другая проблема: в ГПСУ рассказали о ситуации в Черниговской области

В зоне ответственности украинских пограничников в Черниговской области в настоящее время не фиксируется активность вражеских диверсионно-разведывательных групп. Однако следы пребывания диверсантов на украинской территории, в частности в виде заложенных взрывных устройств, здесь находят постоянно.

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Об этом 24 июня сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Представитель ГПСУ также отметил, что сегодня граница с Россией по сути является линией фронта.

Что сказал Демченко

По словам спикера пограничников, "в последнее время активности диверсионно-разведывательных групп в пределах Черниговской области не наблюдается".

"Граница с Россией в целом – это не просто граница. Теперь это линия фронта, просто где-то с активными боевыми действиями, а где-то без активных боевых действий. Я уже отмечал, что со стороны врага в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей происходят многочисленные обстрелы, и это происходит ежедневно. В Черниговской области мы фиксируем меньше обстрелов (за сутки). Больше страдают Сумская и Харьковская области", – сказал военный.

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По его словам, угроза применения противником ДРГ сохраняется. Более того, украинские защитники в Черниговской области периодически обнаруживают следы пребывания диверсантов – в виде заложенных взрывных устройств.

"Но такой активности, как раньше, в том числе и попыток диверсантов собственными силами атаковать позиции украинских защитников, нет. Такая ситуация сейчас значительно проще, чем была раньше", – отметил Андрей Демченко и уточнил, что такие атаки "не являются действиями ДРГ", их пытаются проводить пехотные силы захватчиков.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в мае этого года появлялась информация об активизации ДРГ именно на Черниговском направлении. В частности, утверждалось, что российские диверсанты из состава так называемой ФСБ уже пересекли государственную границу в районах населенных пунктов Сенковка-Липовка-Клюсы-Хреновка.

Однако в ГПСУ и тогда уверяли, что ситуация в Черниговской области находится под контролем, активных действий врага, в частности его ДРГ на пограничной территории, не наблюдается.

Также в начале июня Андрей Демченко сообщал, что уже "в течение длительного времени" фиксируется снижение активности вражеских диверсионно-разведывательных групп на северном и северо-восточном направлениях. Причиной этого является изменение тактики оккупантов: сейчас захватчики больше сосредотачиваются на применении небольших пехотных групп, которые используют для попыток создания так называемой "буферной зоны" вдоль границы.

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