"В честь друга Да Винчи": воины ВСУ успешно атаковали оккупантов на трех позициях под Авдеевкой и захватили пленных

Воины 59-й мотопехотной бригады ВСУ 15 марта успешно атаковали российские группировки под Авдеевкой (Донецкая область) на трех позициях. Оккупанты понесли потери, четырех военнослужащих из состава 2-го батальона 110-й мотострелковой бригады ВС РФ захватили в плен.

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Об этом 16 марта сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook. "В честь друга Да Винчи", – написал он.

Журналист обнародовал имена военнопленных. Это Сергей Обдовский из города Тверь, Яков Даиров, Юрий Китов и Самрат Ертлеус из Оренбургской области.

"Успешная атака 59-й бригады произошла в день панихиды на девятый день после гибели Дмитрия Коцюбайла, знаменитого воина-добровольца, у которого в 59-й бригаде есть друзья. Россиян разбили именно на тех позициях, где много десятков раз работал за последние 9 лет сам друг Да Винчи, база которого находится в Авдеевке. Конечно, все это было хорошо спланировано, как положено заранее, это не были эмоциональные действия", – подчеркнул Бутусов.

Он добавил, что раньше во вражескую 110-ю бригаду входил личный состав с оккупированных территорий Украины, а россияне там были только в командном составе и военными специалистами.

"Но теперь мы видим, что эта бригада комплектуется мобилизованными россиянами на все должности, включая солдат", – отметил журналист. По его мнению, причиной является нехватка незаконно мобилизованных с украинских территорий, временно занимаемых противником.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Командир батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло погиб на фронте 7 марта. Это произошло во время вражеского обстрела, когда другие военные находились в укрытии по приказу своего командира.

– Коцюбайло воевал против российских оккупантов с 18 лет. Прощание с Героем состоялось в селе Бовшев Ивано-Франковской области 9 марта.

– 10 марта его тело привезли в Михайловский Златоверхий собор в Киеве, оттуда гроб в сопровождении почетного караула перенесли на Майдан Незалежности, чтобы все могли почтить память воина.

– 15 марта невеста Коцюбайло – парамедик Алина Михайлова – передала президенту Владимиру Зеленскому личный боевой шеврон своего любимого. Президент сказал, что это большая честь для него.

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