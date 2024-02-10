В день отставки Залужного Киев посещали немецкие генералы – Bild

В день отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Киев приезжали немецкие генералы. В частности, в украинской столице побывал генерал-майор Кристиан Фройдинг и генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

По предварительным данным, немецкие офицеры прибыли в Киев тайно по приглашению Залужного. Об этом сообщает издание Bild.

Стоит отметить, что Кристиан Фройдинг возглавляет рабочую группы по координации помощи Украине, а Карстен Бройер является одним из главных военачальников Германии и доверенное лицо министра обороны.

В немецком оборонном ведомстве рассказали, что целью визита был обмен информацией о текущих оборонных потребностях и будущих военных вызовах Украины. По мнению немецких аналитиков, этот визит может ускорить переговоры о военном сотрудничестве между Берлином и Киевом.

В то же время после визита в Киев генеральный инспектор бундесвера рассказал немецким СМИ, что в ближайшие 5 лет армия Германии должна быть готова к военному противостоянию с Россией. Он предупредил, что у российского диктатора Владимира Путина есть намерения начать конфликт против стран НАТО.

При этом Бройер предупредил, что госдума РФ фактически перевела экономику страны-агрессора на военные рельсы. Также он признал, что несмотря на потери в Украине, потенциал российской оккупационной армии продолжает расти.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 февраля Зеленский уволил Залужного и назначил новым главнокомандующим ВСУ Сырского. Президент поблагодарил Залужного за два года защиты и заявил, что предложил ему остаться в команде.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский лично вручил награду бывшему главнокомандующему Валерию Залужному, которому присвоил звание Героя Украины. Эмоциональный момент награждения растрогал украинцев.

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