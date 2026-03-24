В Днепре в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка: пострадали 7 человек. Фото и видео

Днем 24 марта оккупационная армия России атаковала Днепр дроном-камикадзе "Герань". Захватчики целенаправленно ударили беспилотником по жилому многоэтажному дому.

Вследствие российского военного преступления пострадали 7 человек. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, в Днепре поврежден 14-этажный дом, в многоэтажке возник пожар. Вследствие российского удара повреждены стены, балконы, окна и технический этаж. Пожары возникли на двух верхних этажах. На месте работают все службы.

Очевидцы сообщают в сети, что российский дрон целенаправленно атаковал многоэтажный дом. Перед ударом БПЛА резко начал снижать скорость и в итоге спикировал в многоэтажку. Взрыв прогремел в областном центре около 11:00.

"Два человека, пострадавшие в Днепре, госпитализированы в тяжелом состоянии. Это женщина 67 лет и мужчина 74 лет. У них осколочные ранения, рваные раны, черепно-мозговые травмы. Врачи рядом. Оказывают необходимую помощь", – сообщили в областной администрации.

Позже стало известно, что количество раненых увеличилось до семи. Четверо из них госпитализированы. Двое тяжелых, еще двое – в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие на амбулаторном лечении.

Напомним, ночью 24 марта оккупационная армия РФ нанесла комбинированный удар по Запорожью. Вследствие обстрела погиб человек, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести. В ходе атаки враг применил дроны-камикадзе и ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта российская террористическая армия нанесла удары по Полтавской области. Враг применил дроны-камикадзе и баллистические ракеты. Вследствие вражеской атаки погибли две человека, многие получили ранения.

