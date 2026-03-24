В Днепре в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка: пострадали 7 человек. Фото и видео

Алексей Лютиков
War
В Днепре в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка: пострадали 7 человек. Фото и видео

Днем 24 марта оккупационная армия России атаковала Днепр дроном-камикадзе "Герань". Захватчики целенаправленно ударили беспилотником по жилому многоэтажному дому.

Вследствие российского военного преступления пострадали 7 человек. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

По информации ОВА, в Днепре поврежден 14-этажный дом, в многоэтажке возник пожар. Вследствие российского удара повреждены стены, балконы, окна и технический этаж. Пожары возникли на двух верхних этажах. На месте работают все службы.

Очевидцы сообщают в сети, что российский дрон целенаправленно атаковал многоэтажный дом. Перед ударом БПЛА резко начал снижать скорость и в итоге спикировал в многоэтажку. Взрыв прогремел в областном центре около 11:00.

В Днепре в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка: пострадали 7 человек. Фото и видео
В Днепре в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка: пострадали 7 человек. Фото и видео
В Днепре в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка: пострадали 7 человек. Фото и видео
В Днепре в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка: пострадали 7 человек. Фото и видео

"Два человека, пострадавшие в Днепре, госпитализированы в тяжелом состоянии. Это женщина 67 лет и мужчина 74 лет. У них осколочные ранения, рваные раны, черепно-мозговые травмы. Врачи рядом. Оказывают необходимую помощь", – сообщили в областной администрации.

Позже стало известно, что количество раненых увеличилось до семи. Четверо из них госпитализированы. Двое тяжелых, еще двое – в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие на амбулаторном лечении.

В Днепре в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка: пострадали 7 человек. Фото и видео
В Днепре в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка: пострадали 7 человек. Фото и видео
В Днепре в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка: пострадали 7 человек. Фото и видео
В Днепре в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка: пострадали 7 человек. Фото и видео
В Днепре в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка: пострадали 7 человек. Фото и видео
В Днепре в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка: пострадали 7 человек. Фото и видео

Напомним, ночью 24 марта оккупационная армия РФ нанесла комбинированный удар по Запорожью. Вследствие обстрела погиб человек, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести. В ходе атаки враг применил дроны-камикадзе и ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта российская террористическая армия нанесла удары по Полтавской области. Враг применил дроны-камикадзе и баллистические ракеты. Вследствие вражеской атаки погибли две человека, многие получили ранения.

