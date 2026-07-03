В Днепропетровской области в результате атаки РФ погибла женщина, ещё 13 человек пострадали. Фото

Российские войска атаковали ряд населенных пунктов Днепропетровской области. Повреждены предприятие, учебные заведения, АЗС, многоквартирные и частные жилые дома, а также транспорт.

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Погиб как минимум один человек, ещё 13 гражданских пострадали. О последствиях вражеского террора в регионе сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Враг наносил удары по городам и селам Днепропетровской области

Россияне нанесли ряд ударов по населенным пунктам Днепропетровской области.

Ночью враг атаковал Кривой Рог. Там пострадали 7 человек, двое из них были госпитализированы .

В городе повреждены предприятие, учебные заведения, многоквартирные дома, магазин и автомобили.

Утром же россияне нанесли удар по автозаправочной станции в Софиевской территориальной громаде Криворожского района. На месте попадания возник пожар.

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Там оккупанты убили одного человека, еще троих ранили.

Под вражескими обстрелами также находилась Шахтерская громада Синельниковского района: известно , что пострадали три человека. Повреждено транспортное средство.

В Каменском районе российские войска ударили по АЗС и автомобилям.

А в Никопольском районе были разрушены жилой дом и хозяйственные постройки.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью в Сумской области российский дрон попал в дом, где находились люди.

Погибли четверо человек: две женщины, мужчина и ребенок. Среди жертв – женщина и ее маленькая дочь. Девочке не было еще и двух лет.

Кроме того, в Сумской области оккупанты четыре раза за ночь били по АЗС.

Также к утру 3 июля число жертв вражеской атаки на Киев накануне возросло до 30 человек: ночью спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела ещё трёх погибших.

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