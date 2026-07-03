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В Днепропетровской области в результате атаки РФ погибла женщина, ещё 13 человек пострадали. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
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Враг нанёс удар по двум АЗС в Днепропетровской области
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Российские войска атаковали ряд населенных пунктов Днепропетровской области. Повреждены предприятие, учебные заведения, АЗС, многоквартирные и частные жилые дома, а также транспорт.

Погиб как минимум один человек, ещё 13 гражданских пострадали. О последствиях вражеского террора в регионе сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Враг наносил удары по городам и селам Днепропетровской области

Россияне нанесли ряд ударов по населенным пунктам Днепропетровской области.

Ночью враг атаковал Кривой Рог. Там пострадали 7 человек, двое из них были госпитализированы .

В городе повреждены предприятие, учебные заведения, многоквартирные дома, магазин и автомобили.

Последствия российских ударов по Днепропетровской области

Утром же россияне нанесли удар по автозаправочной станции в Софиевской территориальной громаде Криворожского района. На месте попадания возник пожар.

Последствия российских ударов по Днепропетровской области
Последствия российских ударов по Днепропетровской области

Там оккупанты убили одного человека, еще троих ранили.

Под вражескими обстрелами также находилась Шахтерская громада Синельниковского района: известно , что пострадали три человека. Повреждено транспортное средство.

Последствия российских ударов по Днепропетровской области

В Каменском районе российские войска ударили по АЗС и автомобилям.

А в Никопольском районе были разрушены жилой дом и хозяйственные постройки.

Последствия российских ударов по Днепропетровской области
Последствия российских ударов по Днепропетровской области
Последствия российских ударов по Днепропетровской области

Как сообщал OBOZ.UA, ночью в Сумской области российский дрон попал в дом, где находились люди.

Погибли четверо человек: две женщины, мужчина и ребенок. Среди жертв – женщина и ее маленькая дочь. Девочке не было еще и двух лет.

Кроме того, в Сумской области оккупанты четыре раза за ночь били по АЗС.

Также к утру 3 июля число жертв вражеской атаки на Киев накануне возросло до 30 человек: ночью спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела ещё трёх погибших.

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