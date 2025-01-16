В дом попал снаряд: в Никополе в результате вражеского обстрела погибла директор гимназии. Фото

В Никополе в результате российского обстрела из реактивной системы залпового огня в среду, 15 января, погибла директор местной гимназии Тамара Соколова. Вражеский снаряд попал прямо в ее дом, тело женщины извлекли из-под завалов.

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Об этом в Facebook сообщила начальница отдела образования и науки городского совета Никополя Валентина Сафонова. Тамара Соколова проработала в Никопольской гимназии № 25 более 30 лет – сначала учителем физики, затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а последние шесть лет – директором.

О вражеском обстреле Никополя вечером 15 января сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "В Никополе погибла 54-летняя женщина. Ее тело спасатели достали из-под завалов дома. Его враг разбил, обстреляв город из РСЗО", – написал глава ОВА.

54-летняя Тамара Соколова находилась в жилом доме, в который попал снаряд.

Педагог была "человеком великой души, несомненной чести и совести, трудолюбивым и ответственным, опытным и умным руководителем", написала Сафронова.

"Коллеги ценили в ней большое чувство заботы за каждого. Волнение за судьбу учеников, учителей, попытки дать совет, помочь – это все об этой замечательной женщине. У нее каждое дело было замешано на любви к людям. И это бесценно. Ее жизнь – это урок без перерыва. Десятки человеческих судеб прошли через ее чуткое сердце. Она была компетентна во всех их проблемах, умела их вовремя решать", – отметила чиновница.

Она добавила, что Тамара Соколова навсегда останется в памяти педагогов Никополя как пример самоотверженного служения украинскому образованию.

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