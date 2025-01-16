Войска России обстреляли Никополь из РСЗО: погибла женщина, есть раненый и значительные разрушения. Фото

Российские оккупационные войска обстрелом Никополя Днепропетровской области в среду, 15 января, убили 54-летнюю женщину. Враг обстрелял ее дом из реактивной системы залпового огня.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак на своем аккаунте в Telegram. Тело местной жительницы извлекли из-под завалов дома.

"В Никополе погибла 54-летняя женщина. Ее тело спасатели достали из-под завалов дома. Его враг разбил, обстреляв город из РСЗО", – написал глава ОВА.

Кроме того, из-за вражеской атаки на Никополь ранения получил 45-летний мужчина. Медицинские работники оказали ему медицинскую помощь. В госпитализации в медучреждение он не нуждается.

"Разрушены дом и хозяйственное сооружение. Есть и изуродованное жилье – частное и многоэтажки. Побиты гаражи и авто. Задело газопроводы и линию электропередач. Произошло два пожара, которые спасатели остановили", – добавил Лысак.

5 января россияне нанесли удар по Никополю из артиллерии. В результате обстрела погиб мужчина, также пострадала женщина. В городе были повреждены пятиэтажные жилые дома, гаражи и автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA:

– оккупанты утром 15 января обстреляли Краматорск в Донецкой области. Ранения получили восемь жителей города, в том числе пострадал 6-летний ребенок, а также подросток 16 лет.

– Также утром в среду Россия совершила массированную атаку на Украину. Ночью оккупанты запускали по украинским городам БПЛА, а утром ударили ракетами разных типов. Атака была направлена на энергетический комплекс, ракеты пытались поразить энергообъекты во Львовской области.

– По словам президента Владимира Зеленского, 15 января на наше государство враг направил более 40 ракет разных типов, силы ПВО уничтожили по меньшей мере 30 из них. В частности, во время атаки враг привлек более 70 ударных дронов.

– 12 января Россия ударила по Запорожью и Сумам. В обоих городах разрушений получили жилые дома и были ранены гражданские люди. В Сумах также поврежден детский центр.

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