В Донецке увеличилось количество оккупантов-дезертиров: их планируют отправить на штурмы

Среди российских захватчиков продолжает расти количество дезертиров и тех, кто ищет другие способы избежать участия в боевых действиях против Украины. Так, только в одной из воинских частей в оккупированном Донецке находится более 60 таких военнослужащих страны-агрессора.

Об этом сказано в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook. Там отметили, что оккупанты-дезертиры находятся под следствием за самовольное оставление места службы и отказ выполнять свои служебные обязанности.

Однако вместо определенного законом наказания их планируют использовать как "пушечное мясо" – направить в штурмовые подразделения. При этом оккупантов не будут заносить в списки личного состава соответствующих воинских частей.

Туда их зачислят только после того, как военные РФ вернутся со штурмов позиций наших Сил обороны.

"Командование врага считает, что такими методами они смогут снизить случаи дезертирства и повысят дисциплину в подчиненных подразделениях", – отмечают в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожском направлении в армии РФ тоже растет количество дезертиров. Оккупанты переодеваются в гражданское и пытаются убежать подальше от линии фронта.

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