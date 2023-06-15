В Донецкой области продолжаются тяжелые бои, наступление врага под Бахмутом не имело успеха – Генштаб

Российские террористические войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях, практически на всей территории Донбасса продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook. Отмечается, что безуспешные наступательные действия оккупанты вели в районе Орехово-Василовки, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В течение суток враг нанес по Украине 5 ракетных ударов, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-59. Кроме того, зафиксировано более 40 авиационных ударов и более 20 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, жилые дома и административная инфраструктура в Херсонской области.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары по Янжуловке и Галагановке Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Янжуловка, Галагановка Черниговской области; Середина-Буда, Рожковичи, Демьяновка, Барановка, Фотовыж, Строительное, Стукаловка, Искрисковщина, Яструбино, Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Алисовка, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Бочково, Бударки,

На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Веселого и Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлынск, Масютовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки Луганской области и Выемки, Веселого и Раздолевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Райгородка Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва, Верхнекаменное, Спорное, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Белой Горы, Северного и Майорска Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Времен Яр, Калиновка, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Краматорск, Екатериновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиаудары в районе города Авдеевка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Орловка, Авдеевка, Веселое, Семеновка, Водяное, Северное, Тонечко, Первомайское, Яснобродовка, Карловка, Желаное Первое, Новокалиново и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Враг нанес авиационные удары возле населенных пунктов Новомихайловка, Большая Новоселка, Малиновка, Малая Токмачка и Благодатное Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Максимильяновки, Победы и Екатериновки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Шахтерское, Большая Новоселка и Новый Комар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами в районе Казацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Красное, Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Новоандреевка, Преображенка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Осокоровка, Михайловка, Республиканец, Берислав, Веселое, Казацкое, Ольговка, Одрадокаменка, Львове, Тягинка, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Степановка, Чернобаевка, Херсон, Зимовник, Белозерка, Кизомис Херсонской области и Очаков.

Потери России в войне

Авиация сил обороны в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также, нашими защитниками было уничтожено 20 иранских ударных БПЛА типа Shahed, а также БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, район сосредоточения личного состава противника, 3 боеприпаса и 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Минобороны сообщили, что украинские защитники продолжают продвигаться вперед и одновременно осуществляют оборону на некоторых участках фронта. Наступление происходит на юге Украины и в направлении Бахмута;

– оккупанты на Запорожском направлении используют системы дистанционного минирования "Земледелие", чтобы задержать наступление и продвижение подразделений Вооруженных сил Украины. Эта система для войск РФ является одной из новейших, она была принята на вооружение в декабре 2020 года.

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