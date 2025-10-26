В Донецкой области за сутки оккупанты убили четырех мирных жителей. Фото

Россияне продолжают обстреливать Донецкую область: под вражескими ударами накануне, 25 октября, оказались восемь населенных пунктов. Разрушены по меньшей мере 22 гражданских объекта, абсолютное большинство из них – жилые дома.

В регионе за сутки оккупанты убили четырех гражданских, еще один человек получил ранения. О последствиях российского террора рассказали утром в воскресенье в Министерстве внутренних дел Украины.

Россия продолжает уничтожать Донецкую область

По данным МВД, в течение суток российские войска не менее 2 116 раз обстреляли линию фронта и жилые сектора Донецкой области. Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов региона: города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Северск, поселки Камышеваха, Малотарановка, Алексеево-Дружковка, село Спасско-Михайловка.

"Разрушениям подверглись 22 гражданских объекта, из них 16 жилых домов", – отметили в министерстве.

Погибли по меньшей мере четыре человека, еще один получил ранения.

Краматорский район

По Константиновке, по данным МВД, враг бил авиабомбами КАБ-250 и дронами, обстреливал из артиллерии и РСЗО. В городе погибли трое гражданских, один человек был ранен.

Как уточнил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате вражеских атак в Константиновке повреждены 12 частных домов и одна многоэтажка.

В Славянске россияне повредили многоэтажку, магазин, кафе и авто.

Автомобиль подвергся разрушениям также в результате ударов врага по Дружковке, а в Краматорской громаде оккупанты повредили дом и объект критической инфраструктуры.

Еще пять жилых домов подверглись разрушениям в Спасско-Михайловке Новодонецкой громады.

Бахмутский район

В Бахмутском районе под артиллерийскими обстрелами находился город Северск: там россияне убили человека и повредили десять домов.

За сутки, добавил Филашкин, из Донецкой области эвакуировали 384 человека, в том числе 150 детей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в воскресенье, 26 октября, армия России ударила КАБами по Ровнополью на Запорожье. Оккупанты убили 67-летнего мужчину. Еще один гражданский пострадал: у мужчины диагностирована контузия.

