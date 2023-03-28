В эпицентре боевых действий – Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Российские захватчики на протяжении суток пытались наступать на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Самые ожесточенные бои 28 марта шли в районе Белогоровки, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, там защитники Украины отбили 24 атаки противника.

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Авиация Сил обороны в сутки нанесла 5 авиаударов по скоплениям живой силы и техники захватчиков, артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также склад боеприпасов. Об этом сообщили в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, войска РФ в течение суток концентрировали усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои шли в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

"Благодаря профессиональным и слаженным действиям, в течение суток подразделениями Сил обороны Украины были отражены 24 атаки противника на указанных направлениях", – отметили в Генштабе.

Не прекращал враг и "кошмарить" Украину авиационными и ракетными ударами.

В течение суток противник нанес 11 авиационных и 2 ракетных ударов, осуществил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения. 28 марта в результате ракетного удара по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области пострадали гражданские люди, повреждены частные дома.

Тем временем, украинские воины "минусовали" живую силу и технику оккупационных войск РФ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также склад боеприпасов.

Ситуация на разных направлениях в течение 28 марта была такой:

– На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Белополье и Волфино Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка и Строевка Харьковской области.

– На Купянском и Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Белогоровка, Верхнекаменское и Берестовое. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Ольшана, Кисловка, Берестово Харьковской области; Невское, Кузьмино, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Спорное в Донецкой области.

– На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия в районе города Бахмут. Однако наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Ивановское и Озаряновка Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Шумы и Майорск Донецкой области.

– На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Степное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Красногоровка, Острое, Георгиевка, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Марьинка, Победа, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоселка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Антоновка Херсонской области и Херсон.

Напомним, утром 28 марта в Генштабе отчитались, что накануне ВСУ ликвидировали еще 570 оккупантов и лишили врага 15 артсистем. Безвозвратные потери врага в живой силе достигли 171 730 человек.

Также сообщалось, что за Бахмут, Авдеевку и Марьинку идут ожесточенные бои, захватчики усиливают режимные меры на захваченных территориях.

В то же время войска РФ минувшей ночью атаковали Украину 15 дронами Shahed, 14 удалось сбить. При этом ракетная угроза по всей территории Украины остается высокой.