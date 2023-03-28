ВСУ ликвидировали еще 570 оккупантов и лишили врага 15 артсистем: данные Генштаба

Воины Сил обороны Украине во время боев 27 марта уничтожили 570 российских захватчиков. Также на фронте они "демилитаризовали" ряд вооружения и военной техники оккупационной армии.

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Кроме того, защитники отбили воздушную атаку страны-агрессора, сбив ее дроны. Обновленные данные о потерях ВС РФ сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны наши воины ликвидировали уже около 171 730 человек из рядов армии страны-агрессора.

За последние сутки врага лишили 15 артиллерийских систем (в общем 2653), 13 боевых бронированных машин (6966), семи танков (3602).

Было уничтожено девять единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 5502), две единицы спецтехники (287) и две РСЗО (525) захватчиков.

В небе защитники сбили 19 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 2235).

Ко всему прочему, за время войны врага лишили 911 крылатых ракет, 305 самолетов, 291 вертолета, 277 средств ПВО, 18 кораблей/катеров.

Напомним: в ночь с 27 на 28 марта страна-агрессор Россия устроила очередную воздушную атаку по Украине с использованием иранских дронов Shahed-136. Оккупанты запустили 15 таких БПЛА, защитники украинского неба сбили 14 "Шахедов".

Также 27 марта украинские защитники успешно поработали над уничтожением живой силы и баз скопления оккупантов. За сутки они сожгли четыре склада БК и два штаба российских войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ показали, как уничтожили дрон оккупантов, корректировавший вражескую артиллерию. В успешном выполнении операции бойцам 8-го отдельного горно-штурмового батальона помог квадрокоптер Mavic.

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