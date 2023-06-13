В этот раз макет украинской гаубицы: российские оккупанты уничтожили очередной муляж военной техники. Фото

Российские оккупанты, чтобы улучшить свою статистку "побед", продолжают уничтожать муляжи военной техники, установленные нашими защитниками. В этот раз враг нанес удар по макету украинской гаубицы.

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Его военные РФ атаковали дроном-камикадзе "Ланцет". Враг даже похвастался "уничтожением" еще одной единицы вооружения Сил обороны, не подозревая, что зря потратил свой БПЛА.

Позже в сети опубликовали кадры муляжа гаубицы, установленного ВСУ, до и после российской атаки.

На кадрах видно, что макет артиллерийской системы, дополнительно замаскированный ветками и листьями, выглядел довольно реалистично. Именно поэтому враг и принял наживку за настоящую гаубицу.

После атаки дроном каркас муляжа остался целым, так что, вероятно, его можно будет использовать еще раз.

Ранее российские оккупанты уничтожили деревянный муляж танка Leopard 2, установленный украинскими бойцами в качестве приманки. В ВСУ сомневались, что это сработает, однако в конце концов путинские вояки порадовали наших воинов своей глупостью.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты отчитались о якобы уничтожении военными РФ украинского зенитного ракетного комплекса "Бук" на Запорожском направлении. Но, как выяснилось, это был деревянный муляж.

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