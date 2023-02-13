В Финляндии не приняли решения по поставке Украине танков Leopard: в чем сложность

В правительстве Финляндии пока не приняли решение о передаче немецких боевых танков Leopard для армии Украины, которая борется с российским вторжением уже почти год. Несмотря на то, что Берлин дал Хельсинки "зеленый свет" на передачу техники, государство колеблется из-за того, что имеет общую с государством-агрессором границу.

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Как пишет издание Yle, об этом сказала Санна Марин, глава финского правительства, на встрече с журналистами в воскресенье, 12 февраля. По словам премьер-министра, ситуация в Финляндии сложнее, чем у других государств именно из-за границы с Россией.

По ее словам, вопрос о Leopard для ВСУ был обсужден на уровне правительства и президента, однако "политика еще не согласована". Она добавила, что не все обсуждения публичны.

В то же время Марин подчеркнула, что поддерживает совместные закупки оружия странами Европейского союза для Украины. По ее мнению, они укрепляют европейскую оборонную промышленность, а потому и оборону Финляндии.

Однако премьер-министр подчеркнула, что расположение государства играет важную роль в принятии решения о передаче Украине танков. Она напомнила, что Финляндия граничит с Россией, поэтому должна заботиться в первую очередь о собственной безопасности.

Отметим, что накануне издание The Wall Street Journal сообщало, что Хельсинки могут передать Украине определенное количество Leopard 2, однако после того, как государство станет членом НАТО.

Президент Финляндии Саули Ниинисте ранее говорил, что его страна передаст танки Leopard для Вооруженных сил Украины, если будет создана международная коалиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, Финляндия направляет в Украину новый пакет военной помощи. В целом Украина получит военной техники на 400 миллионов евро, впрочем, детальное содержание пакета сейчас засекречено.