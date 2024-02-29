В Финляндии заявили, что не запрещают Украине бить переданным оружием по России

В Финляндии сказали, что не будут ограничивать использование переданного Украине вооружения. Силы обороны государства могут с помощью финских систем вооружения бить во военным целям российских оккупантов на территории страны-агрессора России.

Глава оборонного комитета парламента Финляндии Юкка Копра сказал, что страна не налагала никаких ограничений на военную помощь оказанную Украине. Его слова в среду, 28 февраля, процитировало издание Yle.

"Насколько мне известно, Финляндия не налагала таких ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных объектов и на российской территории", – сказал он.

Министр обороны страны Антти Хякканен сказал, что Финляндия постоянно обсуждает со странами-союзниками ограничения военной помощи Украине. По его словам, ограничения на использование оружия перед Украиной выдвигают прежде всего государства, которые предоставили ей системы дальнобойного поражения.

"На сегодня эти крупные страны, которые, среди прочего, предоставили ракетные системы дальнего радиуса действия, конечно, также имеют право голоса относительно того, что они (Силы обороны Украины. – Ред.) могут с ними делать", – считает он.

В то же время заместитель Копры в комитете, депутат Микко Савола, отметил, что дальность действия оружия, предоставленного Финляндией Украине, небольшая.

Как сообщал OBOZ.UA, в Финляндии завод оборонной компании Nammo Lapua по производству боеприпасов планирует в 2024 году увеличить выпуск своей продукции в пять раз. Это связано с тем, что основу помощи Хельсинки Украине составляют именно артиллерийские снаряды.

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