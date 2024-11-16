В Генштабе назвали два направления фронта, где российские войска наиболее активны: на какие города нацелился враг. Карта

В течение суток 15 ноября на фронте произошло 170 боевых столкновений. Особые усилия оккупанты прилагают для захвата двух городов на украинской Донетчине, Покровска и Курахово: вблизи них произошло более 70 боев.

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Между тем, на Курщине россияне атакуют практически с такой же интенсивностью, как на Покровском или Кураховском направлении, они также сбрасывают КАБы на свою же территорию. О ситуации на 08:00 16 ноября сообщили в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 170 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 54 авиаудара, сбросив 102 КАБ. Кроме этого, совершил более 4700 обстрелов, из них 119 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Изюм, Новоплатоновка, Славянск, Ямполевка, Терны, Лиман, Торское, Северск, Резниковка, Дачное, Новодмитровка, Торецк, Нелиповка, Петровка, Валентиновка, Курахово, Андреевка, Великая Новоселка, Степное, Темировка, Лобковое и Зеленое Поле.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, кроме того, поражены наземная станция БпЛА и башня связи захватчиков.

На Харьковском направлении враг девять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Копанок и Надии.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новогоровки, Макеевки, Тернов и Торского.

На Северском направлении произошло два боестолкновения – вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Белой Горы.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил девять атак неподалеку от Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Петровка и Пустынка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 35 атак. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки.

На Времьевском направлении противник совершил семь штурмов наших позиций в районах Трудового, Равнополя и Новодаровки. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Новоандреевки, успеха не имели.

На Приднепровском направлении российские захватчики пять раз пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. За прошедшие сутки украинские защитники отбили 30 вражеских атак на направлении. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 15 авиационных ударах с применением 19 КАБ.

Напомним, в накануне потери российских захватчиков в живой силе составили 1650 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 26 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 28 БПЛА оперативно-тактического уровня, 69 единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники оккупантов.