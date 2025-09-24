В Генштабе подтвердили поражение ряда важных объектов на территории России: подробности

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение ряда важных объектов на территории страны-агрессора России. Среди них – "Газпром Нефтехим-Салават", нефтеперекачивающие станции "Кузьмичи-1" и "Зензеватка", Астраханский газоперерабатывающий завод и производство БпЛА в Валуйках на Белгородщине.

Об этом говорится в заявлении Генштаба. Там добавили, что Силы обороны Украины продолжают принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и ослабления военно-экономического потенциала врага, чтобы заставить оккупантов прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Поражение "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане

В ночь на 24 сентября украинские воины ударили по территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане для снижения наступательных возможностей российской армии и осложнения поставок горючего подразделениям оккупантов.

По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. На заводе возник пожар.

Это предприятие, которое является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в РФ, перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год.

Атаки на Волгоградскую область РФ

Силы обороны также поразили важные объекты в Волгоградской области РФ, которые задействованы в обеспечении оккупационной армии.

Огонь охватил нефтеперекачивающую станцию "Кузьмичи-1", которая является частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы РФ, а также нефтеперекачивающую станцию "Зензеватка", которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод Куйбышев –Тихорецк.

Поражение производства БПЛА в Белгородской области РФ

В Генштабе добавили, что минувшей ночью подразделения Сил обороны Украины с целью нарушения производства беспилотных летательных аппаратов и снижения боевых возможностей противника поразили производство БПЛА в н.п. Валуйки, что в Белгородской области РФ. Зафиксировано попадание и пожар. Результаты и степень поражения уточняются.

Успешные атаки на Астраханский газоперерабатывающий завод

Генштаб ВСУ подтвердил успешную реализацию одной из предыдущих миссий. Так, 22 сентября дальнобойные средства Сил обороны поразили Астраханский газоперерабатывающий завод, принадлежащий "Газпрому". Повреждены участки производства, что повлекло остановку части производственного процесса.

"Этот ГПЗ является одним из крупнейших в мире газохимических комплексов и главным производителем серы для взрывчатки в РФ, обеспечивая до 66% российского производства. Годовой объем переработки нефтепродуктов на Астраханском ГПЗ составляет до 3,2 млн тонн в год", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, неизвестные БПЛА днем 24 сентября долетели до Новороссийска (Краснодарский край РФ), в море также были зафиксированы надводные дроны. Предварительно, их цель – нефтетранспортная инфраструктура, а также вражеская военно-морская база (в/ч 99608) Черноморского флота страны-агрессора.

