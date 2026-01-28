В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Воронежской области и объектам врага на Донбассе. Фото и видео

В течение 27 и в ночь на 28 января Силы обороны осуществили ряд результативных ударов по важным целям российских оккупантов на оккупированных территориях Украины. Также защитники "дотянулись" до нефтебазы "Хохольская" в Воронежской области РФ.

А в Белгородской области под удар Сил обороны попала живая сила оккупационной армии. Поражения подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора вчера, и в ночь на 28 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду объектов на временно оккупированных территориях Украины и на территории государства-агрессора", – заявили в Генштабе днем в среду, 28 января.

Враг понес потери на оккупированных территориях Украины

Сразу в нескольких местах на оккупированных территориях Украины россияне понесли потери в результате точных ударов Сил обороны.

Так, в районе Великой Новоселки в Донецкой области было поражено сосредоточение живой силы и пункт управления БпЛА противника.

По живой силе вражеского войска защитники ударили также в районах Шахово и Григорьевки.

Досталось и захватчикам на ВОТ Луганщины. Там, в районе Нижней Дуванки был поражен склад боеприпасов врага.

Это поражение 28 января осуществили воины подразделения 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра" Сил беспилотных систем ВСУ. Для поражения состава в оперативной глубине были использованы средства "middle strike".

"СБС системно работают над ликвидацией средств противника и наносят многомиллионные потери, ослабляя его военный потенциал", – отметили в подразделении.

В районе Гуляйполя на Запорожье защитники нанесли удары по сосредоточению живой силы войск РФ.

А вблизи оккупированного Березового на Днепропетровщине был поражен пункт управления вражеского батальона.

Удары Сил обороны по территории РФ

Не имели покоя захватчики и на своей территории.

В Воронежской области РФ Силы обороны Украины нанесли удары по нефтебазе "Хохольская".

"Подтверждено возгорание нефтепродуктов – наблюдается густой дым. Результаты уточняются", – отметили в Генштабе.

А в Белгородской области РФ защитники попали по сосредоточению живой силы в районе населенного пункта Колотиловка.

Также в Генштабе поделились уточненными данными о последствиях недавнего поражения нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ: там подтвержден пожар на площади около 6 200 м² и повреждение трех резервуаров (10 000 м³).

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение военно-экономического потенциала противника с целью принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", – заверили в ГШ ВСУ.

Как писал OBOZ.UA, пока Силы обороны наносят врагу потери и на фронте, и в тылу, Россия преувеличивает свои успехи на поле боя в Украине. Военно-политическое руководство государства-агрессора выдает за "эпохальные победы" захват микроскопических сел, а то и полностью выдумывает оккупацию населенных пунктов, к которым оккупанты даже не удосужились приблизиться. И врет Кремль с конкретной целью, которую растолковали в Институте изучения войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!