Под прицелом была нефтебаза: дроны атаковали Воронежскую область, произошел пожар. Видео

В России пожаловались на атаку дронов на Воронежскую область. Взрывы раздавались в Хохольском районе этого региона.

В Telegram-канале Exilenova+ сообщили о поражении нефтебазы "Хохольская". Местные власти признали пожар на объекте, однако снова обвинили во всем "обломки".

Что известно

По данным Exilenova+, неизвестные ударные беспилотники этой ночью посетили населенный пункт Хохольский Воронежской области.

"В Хохольском районе была поражена нефтебаза "Хохольская", – констатировали в Telegram-канале, подкрепив утверждение снятым россиянами видео.

Последствия попаданий оказались настолько зрелищными, что замолчать результаты атаки местным властям не удалось.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев признал, что в результате атаки "горели нефтепродукты". Однако обвинил во всем "обломки" и попытался преуменьшить объемы нанесенного ущерба.

"В период опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над одним из районов региона было обнаружено и подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. При падении подавленных БПЛА возникло возгорание нефтепродуктов, к настоящему моменту оно уже потушено", – заявил российский чиновник.

Он также в который раз пригрозил жителям региона ответственностью за публикацию в сети "фото- и видеоматериалов с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности".

Уже традиционно все "сбили" и в утреннем отчете российского минобороны. На сей раз в ведомстве отчитались о "подавлении и уничтожении" 75 украинских беспилотников. Из них над Воронежской областью якобы были сбиты всего два дрона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на днях появились новые данные о последствиях атаки на завод "Энергия" в Липецкой области. Одно из зданий на территории очень важного для оккупантов предприятия было полностью разрушено, еще одно получило серьезные повреждения.

Также в Генштабе подтвердили поражение НПЗ в Краснодарском крае и ряда других объектов врага. Речь идет об атакованном в ночь на 26 января Славянском нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, где после прилетов вспыхнул пожар.

