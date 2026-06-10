В Генштабе уточнили результаты поражения нефтебазы 'Грушевая', НПС 'Красноармейск' и ЛПДС 'Красный Яр'

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уточнил результаты атаки ряда нефтеобъектов РФ – нефтебазы "Грушевая", НПС "Красноармейск" и ЛПДС "Красный Яр". В итоге подтверждены дополнительные поражения и пожары резервуаров.

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Детали сообщили в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

Украинская сторона провела доразведку объектов топливно-энергетической инфраструктуры РФ, пораженных 8 июня 2026 года, и подтвердила дополнительные последствия ударов. Установлены новые детали относительно масштаба повреждений и характера поражения на отдельных объектах.

В частности, на перевалочной нефтебазе "Грушевая" в районе Грушевой Балки Краснодарского края зафиксировано горение двух резервуаров с нефтью. Также сообщается о возгорании инфраструктуры, которая использовалась для контроля и оценки качества нефтепродуктов.

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