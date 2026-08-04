В Горловке жестоко пытали волонтершу: в ГУР установили личности трех террористов из группировки "Безлера". Фото

В Украине были установлены личности трех боевиков из группировки Игоря "Беса" Безлера, которые во время оккупации Горловки с особой жестокостью пытали и насиловали украинскую гражданскую волонтерку. В настоящее время следователи Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора и при содействии Главного управления разведки заочно сообщили им о подозрении.

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Преступники были установлены в рамках проекта "Книга палачей украинского народа". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Преступление в Луганской области

Это произошло в июне 2014 года. Украинская волонтерша вместе с тремя знакомыми выполняла гуманитарную миссию по эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий в Луганской области.

Вблизи Ровеньков их задержали боевики так называемой "военной комендатуры города Антрацит".

"22 июня 2014 года волонтеров привезли в оккупированную Горловку Донецкой области, где жестоко издевались в оборудованных боевиками "Беса" пыточных. Для пыток использовали молотки, шуруповерт, плоскогубцы. Женщине нанесли многочисленные переломы и раны, в том числе отрезали фалангу мизинца на руке садовыми ножницами", – рассказали в ГУР.

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Только в конце сентября 2014 года волонтерку удалось освободить.

Личности преступников

В ГУР показали фотографии и обнародовали личные данные указанных военных преступников.

Первый

Первый (на фото в центре) – это Микулин Юрий, 1969 г.р., из Красного Лимана. Согласно данным ГУР, у него паспорт гражданина России (серия 0918, номер 527524), ИНН 920000115182, СНИЛС 211-002-007 48. В настоящее время этот человек зарегистрирован и проживает в Петропавловске-Камчатском, его номер телефона +7 901 009 42 56.

Согласно открытым данным, уже через год после вышеупомянутого преступления так называемого "военного коменданта Горловки" Юрия Микулина (позывной "Лемон") в самопровозглашённой республике пытались задержать по подозрению в работе в интересах Украины.

А именно – "Микулин совместно с украинским предприятием "Укрмет" якобы разворовали имущество "Донецкой железной дороги" (на территории Горловки они "резали вагоны, рельсы и другое имущество" железнодорожников, после чего "вывозили все это в неизвестном направлении, предположительно, на территорию Украины".

Причем у украинской Фемиды были "вопросы" к Микулину еще в 2021 году.

Второй

Второй – так называемый "боец тик-ток-войск" Кадырова, Хамбулатов Ваха Висамович. Мужчина 1980 г.р. ( уроженец села Ножай-Юрт в Чечне) "в настоящее время проходит военную службу в российской оккупационной армии в должности командира мотострелкового батальона 291-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа", утверждают в ГУР.

Боец "тик-ток-войск" уже дослужился до звания подполковника. Личный номер военнослужащего: ф-171423. Российский паспорт серии 9608 имеет номер 086013. ИНН – 200900466590. СНИЛС – 138-507-571 76. Ему можно позвонить по номеру телефона +7 928 269 33 33.

Третий

А третий, вероятно, уже мертв. По данным ГУР, это Отченко Валерий Васильевич, 1963 г.р. Об этом человеке у украинских разведчиков информации немного.

В открытых источниках, касающихся жителей самопровозглашённых республик, Валерий Васильевич Отченко, несмотря на то, что имел судимость, считается почти героем. Он "принимал активное участие в захвате Донецкой ОГА, Горловского ГУВД и горсовета", а уже летом руководил продовольственным снабжением оккупированной Горловки. Он якобы обратился к директору частной хлебопекарни с требованием открыться и начать выпекать хлеб, не получив ответа, "национализировал" её и сам "запустил хлебопекарню с бесплатной раздачей хлеба".

А уже в январе 2015 года Отченко был объявлен в розыск (предположительно, был арестован боевиками "Беса", "Боликом" и "Бородой" и убит ими).

Что им грозит

Так или иначе, всем троим заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц – ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

"Пытки, бесчеловечное обращение и незаконное лишение свободы являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций и Римского статута Международного уголовного суда, и квалифицируются как военные преступления", напомнили в ГУР Минобороны и добавили, что"каждый российский военный преступник и каждый участник подконтрольных Кремлю террористических группировок будет установлен и понесет ответственность".

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Севастополе российский военнослужащий открыл огонь по своим сослуживцам, а затем по гражданским лицам. В результате стрельбы были убиты трое местных жителей и ликвидирован один военный, ещё четверо человек получили ранения и были госпитализированы.

В целом российское командование скрывает реальные потери собственных солдат и массово заносит убитых в категорию пропавших без вести. Родственников оккупантов, которые пытаются выяснить судьбу своих близких, запугивают уголовными делами и лишением выплат.

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