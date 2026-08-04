Счет пропавших без вести идет на тысячи: российское командование угрожает женам оккупантов за попытки узнать об их судьбе – "Атеш"

Российское командование скрывает реальные потери своих солдат и массово записывает погибших в категорию пропавших без вести. Родственников оккупантов, пытающихся выяснить судьбу своих близких, запугивают уголовными делами и лишением выплат.

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Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Там подчеркнули, что таким образом российское военное руководство пытается скрыть масштабы потерь на фронте.

В российской бригаде пропавших без вести насчитывают тысячами

Агенты движения "Атеш", действующие в одном из штабов россиян, утверждают, что в 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, воюющей вблизи Гуляйполя в Запорожской области, число официально пропавших без вести военнослужащих уже исчисляется тысячами.

"Командир бригады Дмитрий Шабаев систематически игнорирует многочисленные заявления, запросы и протесты жен и матерей солдат, которые пытаются выяснить судьбу своих близких", – говорится в сообщении.

В партизанском движении подчеркнули, что военное руководство РФ делает ставку на командиров, которые не считаются с потерями личного состава. По словам партизан, после назначения Шабаева командиром бригады в 2025 году подразделение понесло значительные потери, а погибших нередко оформляют как пропавших без вести, чтобы скрыть реальные масштабы потерь.

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Очередные факты сокрытия потерь

При этом на родственников военных, пытающихся узнать правду, оказывают давление. Матерей и жен запугивают уголовными делами за якобы "дискредитацию" армии и угрожают лишением всех положенных выплат, если они продолжат поиски.

В качестве примера партизаны привели удар Сил обороны Украины по полигону "Приморский Посад" на временно оккупированной территории Запорожской области, нанесенный 30 мая 2026 года.

По их данным, тогда 64-я бригада, фигурирующая среди ключевых в расследованиях военных преступлений, совершенных российскими оккупантами в Буче, потеряла не менее 31 военнослужащего, из которых 13 командование оперативно внесло в списки пропавших без вести.

"Мы продолжаем фиксировать данные всех командиров, ответственных за сокрытие реальных потерь и давление на родственников военнослужащих. Информация о Дмитрии Шабаеве и офицерах бригады пополнила наши базы данных и передана профильным структурам", – подчеркнули в "Атеш".

Напомним, ранее в "Атеш" сообщали, что Россия использует трудовых мигрантов для восполнения потерь на фронте. Так, представители подразделения "Ахмат" на временно оккупированной территории Донецкой области обещают иностранцам высокооплачиваемую работу на строительстве, а после ее завершения заставляют подписывать контракты с армией страны-агрессора.

Как писал OBOZ.UA, российские военные, попавшие в плен и обменянные, вместо обещанной "реабилитации" получают новую повестку на войну. Они почти сразу снова попадают в подразделения, участвующие в штурмах на передовой, зачастую без отдыха, права выбора или даже встречи с родными.

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