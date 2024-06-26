В ГПСУ показали, как уничтожают технику и вооружение врага на Сумском направлении. Видео

Украинские пограничники продолжают удерживать врага на Сумском направлении. На днях аэроразведчики Государственной пограничной службы нанесли удары по технике и вооружению врага.

Видео дня

Среди пораженных целей – пулемет "Корд" и немало автомобилей. Видео боевой работы показали в ГПСУ.

"Аэроразведчики ГНСУ уничтожают технику и вооружение врага на Сумском направлении", – говорится в сообщении.

На видео зафиксировано уничтожение российского пулемета "Корд", а также поражение нескольких вражеских автомобилей, включая грузовик и броневик.

Также защитники нанесли удар по скоплению вражеской техники, которую захватчики пытались скрыть.

Напомним, ранее издание WSJ раскрыло данные уникальных операций, проводимых в Черном море Службой безопасности Украины. Вблизи временно оккупированного Крыма морские дроны СБУ Sea Baby заложили более 15 подводных мин. К такой тактике они прибегли после того, как оккупанты взялись защищаться от ударов надводных дронов большими заграждениями, установленными на входе в порт Севастополя.

Благодаря дистанционному минированию было поражено по меньшей мере четыре корабля оккупантов. Среди подорвавшихся на минах кораблей – ракетный корвет "Самум", патрульный катер "Павел Державин", буксир захватчиков, а также большой гидрографический катер ЧФ ВМФ РФ "Владимир Козицкий".

Мины защитники устанавливали на маршрутах, которые используются исключительно военными кораблями страны-агрессора.

Тем временем в Генштабе утром 26 июня заявили, что накануне на фронте общие потери РФ в живой силе составили 1220 оккупантов за сутки. Уничтожены также 136 единиц военной техники и вооружений российской армии.