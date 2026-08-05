В ГПСУ рассказали, есть ли признаки подготовки России к наступлению в Черниговской области

На государственной границе в пределах Черниговской области в настоящее время не фиксируется признаков подготовки российских войск к наступательным действиям. В то же время украинская разведка и Силы обороны непрерывно отслеживают обстановку вблизи границы и учитывают возможность реализации таких планов противника.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона. На данный момент ситуация на границе остается под контролем, хотя угроза со стороны РФ не исчезает.

На границе с Россией в пределах Черниговской области не наблюдается применения российскими войсками пехотных подразделений или диверсионно-разведывательных групп.

"Если говорить непосредственно о линии нашей государственной границы, то не отмечается, чтобы враг применял пехотные группы или диверсионно-разведывательные группы. Разумеется, угроза никуда не исчезает", — сказал Демченко.

В настоящее время наибольшую опасность для приграничных районов Черниговской области представляют российские артиллерийские обстрелы и атаки с применением беспилотников.

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В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что сообщения о возможном наступлении РФ в Черниговской области не означают появления новых планов у российского командования.

"Нельзя говорить, что у врага появились какие-то новые планы и ситуация кардинально изменилась, как это, к сожалению, вчера подавалось в информационном поле. Да, у врага есть такие планы, и Генеральный штаб неоднократно об этом заявлял еще ранее", — пояснил Демченко.

Украинская разведка, Силы обороны и органы военного управления непрерывно анализируют информацию о российских силах вблизи границы с Черниговской областью и готовятся к любому развитию событий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские пограничники готовятся к возможному наступлению с территории Беларуси. Именно об этой угрозе предупреждает разведка. В настоящее время на границе с северным соседом создают зону поражения для сдерживания вражеских сил.

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