В ГУР дали прогноз, возможно ли наступление оккупантов из Беларуси в ближайшие недели

Западные разведки уверяют, что российский президент Владимир Путин не отказался от намерений оккупировать всю территорию Украины. Достичь этой цели он не сможет без повторной попытки захвата Киева, для чего российские войска могут повторно атаковать Украину с территории Беларуси.

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В Главном управлении разведки Минобороны Украины такой сценарий развития событий в ближайшие недели маловероятен, однако украинское военное командование учитывает даже минимальный риск таких действий противника. Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Черняк в интервью Кyiv Рost.

По данным западных разведок, озвученных ранее, в том числе, генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, Путин не отказался от намерений оккупировать всю Украину. А это, скорее всего, потребует сухопутного вторжения в Киев с территории Беларуси.

В ГУР вероятность подобного развития событий считают маловероятной.

По словам Черняка, сейчас Россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат. И у агрессора не будет достаточно сил и средств, чтобы в ближайшие недели начать массированное наступление на Украину с этого направления.

"На сегодняшний день сформированных ударных групп нет. Угрозы вовлечения Беларуси в полномасштабное вторжение на стороне России против Украины нет", — подчеркнул представитель ГУР.

Впрочем, данные украинской военной разведки о том, что повторное вторжение армии РФ со стороны Беларуси маловероятно, не означают, что военное командование Украины полностью сбрасывает этот риск со счетов. Как заявил Черняк, даже если из Беларуси не будет начато крупномасштабное наступление, Украина будет вынуждена оставить там войска, чтобы противостоять малейшим действиям, отвлекая их от линии фронта на востоке.

"Это тоже, безусловно, риск, который мы должны учитывать", — подчеркнул представитель военной разведки Минобороны.

Напомним, ранее в ГУР уже оценили угрозу со стороны Беларуси в связи с подготовкой РФ к "большому наступлению". По данным украинской разведки, вторжение с территории РБ маловероятно, скорее всего, Россия сосредоточится на оккупации Донецкой и Луганской областей. Захватить их президент РФ Владимир Путин якобы приказал к марту.

При этом, по данным разведки Великобритании, боеспособность подготовленных в Беларуси российских сил невысока. В РФ вернулась большая часть личного состава 2-й гвардейской мотострелковой дивизии в Беларуси, которая проходила в РБ учения с осени 2022 года. С высокой долей вероятности далее она будет переброшена на территорию Украины.

В разведке отметили, что сейчас эта дивизия состоит преимущественно из мобилизованных. Они эксплуатируют старое оборудование, которое долгие годы хранилось на складах в РФ. Следовательно, боевая эффективность этих оккупантов ограниченна, несмотря на несколько недель тренировок.