В ГУР Минобороны назвали условие краха Путина и спрогнозировали решающий момент в войне

Россия готовится к масштабному наступлению этой весной, основные боевые действия будут разворачиваться на востоке Украины. Этот период станет решающим: провал российских войск в ходе этого наступления повлечет за собой крах режима российского президента Владимира Путина и нынешней России.

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Если украинская армия сможет выстоять в ходе решающих боев весной-в начале лета - не исключено, что до конца года можно будет говорить о завершении войны в Украине. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью Delfi.ee.

Представитель украинской военной разведки отметил, что исход войны во многом будет предопределен уже этой весной. Если украинской армии удастся сорвать запланированное российским командованием на это время масштабное наступление - Россию ожидают серьезные последствия.

"Весна и начало лета будут решающими в войне. Если крупное наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина", — заявил он.

По мнению Скибицкого, повторное вторжение российских войск с территории Беларуси и их очередной "поход на Киев" маловероятны. Также низка вероятность серьезной активизации врага на юге нашей страны: там оккупанты сконцентрированы на удержании оккупированного Крыма.

Украинская разведка прогнозирует, что основной театр боевых действий будет развернут на украинском Донбассе.

"Мы пока не можем заглядывать далеко, мы должны миновать первый этап — весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: сменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия совершает перегруппировки. Наша оценка простая: основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях", - отметил Скибицкий.

Когда Путин объявлял о начале "специальной военной операции", он в качестве одной из главных задач оккупационной армии называл полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. За без малого год полномасштабной войны "вторая армия мира" так и не смогла ее выполнить. Именно поэтому сейчас Россия бросит все силы на то, чтобы добиться хоть какой-то "победы".

"Приблизительно в феврале-марте будут бои за эти области, россияне постараются взять под свой контроль Купянск, Сватово, Кременную, в направлении Харьковской области. Главное поле боя будет на Донбассе, это подтверждают бои за Бахмут и Соледар", - добавил Скибицкий.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Украина в этом году закончить войну - он был сдержан, но достаточно оптимистичен.

"Когда весна и начало лета будут позади, может быть, мы сможем начать говорить об окончании войны", — сказал представитель ГУР.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, какое решение о войне приняли в России. После провала российского плана "Киев за три дня", исход войны превратился для Путина в вопрос личного выживания и сохранения власти. Поэтому он намерен тянуть боевые действия так долго, как это будет возможно. В связи с этим российское население уже активно приучают к мысли, что им придется жить в состоянии войны.