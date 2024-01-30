В ГУР объявили набор добровольцев для диверсионных операций в оккупированном Крыму: как приобщиться

Главное управление разведки Украины объявило о наборе в подразделения активных действий в Крыму. Это силы, благодаря которым реализуются самые дерзкие планы Главного управления разведки.

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Соответствующее объявление Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало на своей странице в Facebook. В ГУР призывают добровольцев присоединяться к подразделениям активных действий, чтобы устроить "настоящий грохот врагам".

"Подразделения активных действий ГУР МО Украины делают так, чтобы у оккупантов грохотало по тылам (вплоть до самых глубоких), портам базирования остатков вражеского флота, аэродромам – и в любом месте, где враг этого даже не ожидает. Они – тот карательный меч, который везде достанет тех, кто замыслил зло против нашей Родины!" – говорится в сообщении.

Тем, у кого есть желание присоединиться к подразделению, необходимо заполнить анкету-заявку, перейдя по ссылке, и ждать звонка.

Правда, желающие должны отвечать некоторым требованиям:

пригодность к службе по состоянию здоровья и нравственным качествам;

гражданство Украины;

возраст 18-40 лет;

мотивация уничтожать врага;

хорошая физическая выносливость;

готовность выполнять задачи в зоне активных боевых действий;

наличие боевого опыта будет преимуществом;

отсутствие близких родственников, являющихся гражданами Российской Федерации;

недопустимость употребления наркотиков;

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Что касается условий службы в подразделении, то это:

официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

квалифицированная подготовка в учебном центре;

полное материальное обеспечение;

денежное довольствие от 70 000 до 140 000 гривен (+ премии) в зависимости от выполнения поставленных задач;

санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей;

безвозмездная медицинская помощь, страхование и другие социальные гарантии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что киберспециалисты ГУР нанесли очередной мощный удар по Российской Федерации. Они уничтожили IТ-инфраструктуру в размере более 60 терабайтов, десятки серверов и баз данных российской компании IPL Consulting. Эта компания специализировалась на внедрении информационных систем в российской индустрии.

Также мы писали, что в украинской разведке не исключают, что страна-террорист Россия могла использовать украинских военнопленных в качестве живого щита для транспортировки вооружения. По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, российские оккупанты утверждали, что самолет Ил-76, потерпевший крушение, был загружен лишь на треть.

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