В ГУР оценили, может ли Россия восстановить свой ракетный потенциал и указали на угрозу для Украины

Россия не может восстановить тот ракетный потенциал, который у нее был до масштабного вторжения в Украину. В то же время угроза ударов не исчезает, пока продолжается агрессивная война, развзянная президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона 16 августа, отвечая на вопрос о том, может ли враг выпускать по 80 ракет и больше, как было в октябре 2022 года.

"После полномасштабного вторжения Россия в значительной степени использовала накопленный ракетный потенциал. У нас были удары, когда по 120 ракет одновременно выпускал враг. И сегодня количество совсем другое", – сказал он.

Представитель ГУР добавил, что фактически все, что производит страна-агрессор, она сразу выпускает по Украине.

"И восстановить тот запас, который у них был, у них пока возможности нет", – сказал Юсов.

В то же время угроза никуда не исчезла, сказал представитель ГУР. Оккупанты продолжают атаки крылатыми, баллистическими и аэробалистическими ракетами, а также дронами-камикадзе.

"Пока продолжается полномасштабная война, пока враг на нашей земле и, собственно, его захватнические планы не изменились, то на любое время года у него есть террористические планы, а это значит, что есть террористическая угроза. Приблизительно те объемы ударов, которые мы сейчас наблюдаем, отвечают способностям производства ракетного вооружения агрессора", – сказал представитель ГУР.

Он добавил, что зависимо от ситуации на фронте и "определенных приоритетов, в том числе по сезону", цели врага могут изменяться.

"Но тактика, угроза сохраняется, пока сохраняется агрессивная война убийцы Путина против Украины", – объяснил Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что нельзя рассчитывать на истощение запас ракет у врага, поскольку в РФ налажено их производство. Военные заводы расположены в 2 тыс. км от Украины и дальше, а для таких целей потребуется вооружение типа американских "Томагавков".

– В Воздушных силах Украины заявили, что силы ПРО ни разу не сбили ракету Х-22, которые могут быть уничтожены только системами Patriot. Х-22 являются крылатыми и сверхзвуковыми, они летят со скоростью около 4000 км в час. Кроме того, они выходят на цель по баллистической траектории, что усложняет их уничтожение.

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