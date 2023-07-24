В ГУР прокомментировали взрывы в Москве и Крыму: это процесс, который будет продолжаться и набирать обороты

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в дальнейшем "бавовны" в России и на оккупированных ею территориях будет становиться больше. Этот процесс будет продолжаться и набирать обороты, пока армия агрессора не уберется из Украины.

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Соответствующее заявление сделал представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона. В частности, он назвал новую "бавовну" хорошей новостью, которая всех порадовала (фото и видео можно посмотреть внизу новости).

"То, что "бавовна" происходит в Москве, непосредственно в том квадрате, где расположены ключевые учреждения сектора безопасности и обороны государства-террориста, означает, что даже такие объекты и небо над ними уже не контролирует режим Путина", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что в дальнейшем взрывов у оккупантов будет становиться все больше и они не прекратятся, пока военные РФ не покинут все украинские территории:

"Это процесс, который будет продолжаться и будет набирать обороты, пока рашисты не уйдут с украинских территорий и не восстановится справедливость в рамках международного права, международно признанных украинских границ", – сказал представитель ГУР.

Он также отметил, что многие оккупанты и коллаборанты уже вывезли свои семьи из Крыма, а остальные этого "не сделали, потому что им не разрешают".

"Но в принципе у врага формируется понимание, что Крым – это не тыл, это опасная территория. В принципе правильное понимание, в их силах пока как можно скорее покинуть полуостров", – сказал Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 24 июля в Москве пожаловались на "атаку украинских БПЛА", в некоторых зданиях выбило окна. Дым был виден недалеко от здания минобороны РФ. По словам источников в украинской разведке, "бавовна" в столице РФ стала результатом операции ГУР.

– Также взрывы прогремели в ряде городов оккупированного Крыма – в частности, в Джанкое, Старом Крыму и Армянске. Утром "бавовна" произошла под Джанкоем, коллаборант Аксенов заявил о поражении склада с БК.

– Крымские партизаны рассказали, что в результате ночных взрывов в Джанкойском районе могла быть уничтожена партия российских сверхзвуковых ракет "Оникс", которыми агрессор бьет по Одессе и Николаеву.

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