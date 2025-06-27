В ГУР раскрыли "начинку" модернизированного Shahed-136 с камерой и искусственным интеллектом. Фото

Главное управление разведки Минобороны Украины раскрыло начинку модернизированного ударного беспилотника Shahed-136 новой серии MS001 производства Ирана, сбитого защитниками на Сумском направлении в июне 2025 года. Аппарат оснащен камерой и искусственным интеллектом, россияне именуют его "Генань-2" и атакуют такими украинские города.

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Детали озвучены в разделе "Компоненты у оружия" портала War&Sanctions. Там опубликована электронная компонентная база и 3D-модель со схематическим расположением составляющих этого дрона.

В частности, именно структура материала фюзеляжа, исполнение и компоновка электронных блоков показали, что БПЛА – иранского производства. Хотя определенные изменения и усовершенствования могут указывать на совместную работу России и Ирана по модернизации "Шахедов".

Например, дрон содержит высокоскоростной мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, специализированный для задач искусственного интеллекта (ИИ) и обработки видео, а также инфракрасную камеру, подобную анонсированной ранее россиянами. Такой же мини-компьютер РФ использует в своем ударном БПЛА V2U.

"Назначение модуля – получение информации с камеры БПЛА и сравнение с загруженными моделями для донаведения или выбора цели в автоматическом режиме. Также может использоваться как разведчик", – отметили специалисты ГУР.

Кроме этого, в Shahed-136 серии MS001 несколько модернизирована и иранская помехозащищенная спутниковая навигационная система Nasir – она стала восьмиканальной. По словам экспертов, на исследованном образце к этой системе была подключена антенна из четырех элементов, которая способна принимать сигналы GPS в L1, L5 диапазонах.

По данным разведки, известно об использовании антенны с круговым расположением восьми элементов, вроде китайских, которые были ранее идентифицированы в "Шахедах" российской сборки. Кроме этого, новый дрон имеет радиомодем и подсистему для передачи видео, телеметрии и/или группового управления".

В ГУР добавили, что пока исследование этого модернизированного российского беспилотника продолжается, результаты будут опубликованы на портале War&Sanctions.

"Указанное свидетельствует, что обмен технологиями между Ираном и РФ является двусторонним, а результат их сотрудничества может выйти далеко за пределы российско-украинской войны, если Иран будет использовать опыт российских разработок в своих дестабилизирующих действиях на Ближнем Востоке. Это еще раз подчеркивает необходимость объединения усилий цивилизованного мира против агрессоров", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала запускать по Украине модернизированный вариант иранского дрона Shahed-236. Он имеет усовершенствованную навигационную систему и наличие тепловизионного модуля наведения с ИИ. Найденный белый БПЛА был без характерной маркировки или этикеток, соответствующих дронам российского производства, но на нем содержались наклейки, сделанные по "стандартной иранской системе маркировки".

Также сообщалось, что Россия применяет в Украине новый дрон-разведчик, который внешне имитирует "Шахед". Оккупанты используют его для "прокладки" маршрутов для ударных БПЛА в приграничных и приграничных районах.

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