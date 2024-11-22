В ГУР раскрыли, сколько баллистических ракет нового типа может иметь Россия

Россия, вероятно, имеет до десяти единиц новой баллистической ракеты, которую использовала для удара по Днепру в рамках ее испытаний. Страна-агрессор тестирует собственное оружие, совершая атаки по Украине.

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Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в ходе беседы с журналистами, передает Укринформ. Чтобы ввести массовое производство данного оружия, необходимо провести около десяти испытаний.

"Если это исследовательско-боевое использование, то минимум десять ракет будет. Для того чтобы запустить ракету в серийное производство, нужно провести минимум десять испытаний. Мы это видели на "Булаве" морского базирования, когда была половина успешных, а половина неуспешных пусков", – подчеркнул заместитель начальника ГУР.

Как отметил Скибицкий, на месте прилета баллистической ракеты были найдены ее обломки и обломки телеметрии, она используется для снятия всех параметров полета ракеты и всех ее систем. Поэтому РФ провела тестовое исследование нового ракетного комплекса в боевых условиях.

Он добавил, что в 2018-2019 годах Россия начала новую исследовательско-конструкторскую программу под названием "Кедр РО". Целью этой работы была разработка ракетного комплекса для замены РС-24 "Ярс" – ракеты, созданной еще во времена Советского Союза и до сих пор находящейся на боевом дежурстве в РФ.

Первое испытание новой ракеты прошло в июне 2021 года на космодроме "Плесецк". Разработка комплекса "Кедр" базировалась на основе ракетного комплекса "Рубеж". Однако, по словам Скибицкого, россиянам ничего не удалось, и в 2017 году работа над этим проектом была прекращена. Вместо этого РФ начала новую программу под названием "Орешник".

"Это, по сути, составная часть "Кедра", потому что "Кедр" предусматривал создание новой ракеты взамен "Ярса" как шахтного, так и мобильного базирования. А наша оценка, что работа "Орешник" предполагала создание мобильного порта, который бы не привязывался к шахте", – подчеркнул представитель разведки.

"По работе "Орешник", то она (программа – ред.) должна была быть завершена в октябре 2024 года. Таким образом, пуск ракеты в рамках программы "Орешник" – это однозначно мы понимаем, что это "Кедр", – рассказал он и добавил, что, вероятно, ракету "Ярс" усовершенствовали под применение на среднюю дальность.

Скибицкий заявил, что Россия провела испытания в октябре 2023 года на Капустином Яру, затем последовали испытания в июне 2024 года, и сейчас они осуществили исследовательско-боевое задание по Украине. Представитель разведки уточнил, что у новой российской ракеты есть шесть блоков, что позволяет "покрывать" ею всю Европу.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 ноября Россия запустила по Украине ракеты с Ту-95МС и межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру. Комбинированная массированная атака на предприятия и критическую инфраструктуру города продолжалась с 5 до 7 часов утра.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российские войска запустили межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области РФ, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К - аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых район пусков – Волгоградская область).

Момент удара РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой попал на видео.