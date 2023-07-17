В ГУР рассказали, как взрывы на Крымском мосту могут повлиять на ситуацию на фронте

Утром 17 июля произошли взрывы на Керченском мосту, соединяющем Россию с оккупированным Крымом, в результате чего одна секция моста была полностью разрушена, другая получила повреждения. Движение по мосту было ограничено, также было приостановлено движение паромов.

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Так, о событиях на мосту дал комментарий Общественному пресс-секретарь ГУР МО Украины Андрей Юсов. Он заявил, что в ГУР не могут дать какие-либо дополнительные подробности относительно причин инцидента.

Также Юсов процитировал слова руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова:

"Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушение мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого – мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там излишняя".

Кроме того, он отметил, что разрушение секции моста, должно повлечь за собой значительные трудности для логистики российских военных.

"Поскольку остров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств в глубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы это дополнительные осложнения для оккупантов, которые создают потенциальные преимущества для украинских сил обороны", – отметил Юсов.

Ранее руководитель прессцентра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк высказала предположение, что взрыв на Крымском мосту может быть частью российского сценария, который был реализован перед продолжением "зернового соглашения" и в ожидании возможного украинского контрнаступления на юге.

Напомним, что в Службе безопасности Украины официально прокомментирован подрыв Крымского моста 17 июля. Там заверили: все подробности относительно организации "бавовны" будут раскрыты после победы Украины.

По данным источников OBOZREVATEL в спецслужбе, атака на Крымский мост – спецоперация СБУ и ВМС. Мост атаковали с помощью надводных дронов.