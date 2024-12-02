В ГУР рассказали, сколько северокорейских ракет запустила Россия и насколько она зависит от поставок боеприпасов из КНДР

Россия продолжает использовать иностранное оружие в войне против Украины, в частности, баллистические ракеты северокорейского производства KN-23. Враг уже применил около 60 таких баллистических ракет.

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По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, Кремль все больше полагается на поставки боеприпасов из КНДР. Об этом в интервью украинским СМИ сообщил представитель ГУР Андрей Черняк.

По его словам, эти ракеты имеют устаревшую конструкцию, поэтому их точность оставляет желать лучшего. Однако, несмотря на это, ракеты продолжают представлять серьезную опасность для украинских городов и инфраструктуры.

"На сегодняшний день мы располагаем информацией о том, что Россия применила против Украины около 60 северокорейских ракет. Их точность, в принципе, не слишком высока. Мы понимаем, что те технологии, по которым их производили, они устарели", – сказал он.

Кроме ракет Россия активно использует боеприпасы из Северной Кореи. По словам Черняка, речь идет о миллионах постоянно перемещающихся в Россию артиллерийских снарядов. Все эти поставки создают дополнительные трудности для Украины, ведь Россия, кроме своих производственных возможностей, в значительной степени зависит от иностранных поставок.

"Мы постоянно видим перемещение грузов, контейнеров. Не исключаем, что там могут быть артиллерийские боеприпасы, которые Северная Корея производит, уже содержащиеся у нее на складах. Да, это тоже огромная опасность для Украины, потому что кроме того, что у России есть свой военно-промышленный комплекс, она имеет свои мощности, она еще пользуется теми боеприпасами, которые поступают из Северной Кореи", – отметил представитель ГУР.

Напомним, Россия на конец ноября получила от Северной Кореи более 100 ракет KN23, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. В этих снарядах есть западные компоненты, подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, несколькими днями ранее в ГУР заявили, что Северная Корея с 3 октября 2023 активно передает военную технику России. КНДР уже предоставила агрессору более 100 артиллерийских систем и как минимум такое же количество баллистических ракет малой дальности типа KN23/24.

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