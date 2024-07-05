В Харькове мужчина с поражением центральной нервной системы уклонился от мобилизации и получил приговор: как наказали

Жителz Харькова, у которого медики диагностировали органическое поражение центральной нервной системы и социально-педагогическую запущенность, приговорили к трем годам лишения свободы. Так его наказали за неявку в Терцентр комплектования после получения боевой повестки.

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Обвиняемый не согласился с выводом ВВК, также он утверждал, что не может служить, потому что заботится о стареньких родителях. Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова, который 1 июля был опубликован в базе ЕРДР.

Согласно материалам, 29 сентября 2023 года военно-врачебная комиссия признала харьковчанина пригодным к военной службе во время военного положения. Мужчина не имел права на отсрочку, поэтому ему вручили боевую повестку. Но 1 октября он не явился в указанное место, что в ТЦК квалифицировали как уклонение от мобилизации.

В то же время в документе указано, что в детстве у жителя Харькова была задержка психомоторного развития. В 2011 году ему диагностировали последствия раннего органического поражения ЦНС с интеллектуально-мнестическим снижением, а на медосмотре 2023-го зафиксировали, что у него также социально-педагогическая запущенность.

Кроме того, в заключении ВВК было отмечено, что гражданин имеет миопию (дефект зрения) слабой степени. Однако, по словам медиков, этот диагноз "не делает его непригодным к службе".

При рассмотрении дела харьковчанин признал частичную вину за игнорирование повестки. Свои действия аргументировал тем, что не согласен с заключением врачей, также заявлял, что не может идти служить из-за обязанности по уходу за родителями-пенсионерами. Однако последнее "не было доказано" и суд в целом эти заявления не учел.

Так, Киевский райсуд Харькова признал украинца виновным в уклонении от мобилизаций и приговорил к трем годам лишения свободы. Однако мужчина может оспорить приговор в апелляционном суде.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Черниговской области мужчину с переломом ключицы осудили на три года лишения свободы с двумя годами испытательного срока за уклонение от мобилизации. При принятии решения судьи приняли во внимание некоторые смягчающие обстоятельства.

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