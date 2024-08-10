В Харьковской области армия Путина попала в частный дом: под завалами оказалась семья, есть погибшие

В ночь на 10 августа российская террористическая армия атаковала Харьковскую область. Под вражеский обстрел попало, в частности, село Первомайское Изюмского района.

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Вследствие военного преступления погибши мирные жители. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Российские снаряды попали в частный дом, под завалами оказалась целая семья. Погибли пожилая женщина и молодой человек, еще одного мужчину госпитализировали в больницу.

Также враг атаковал село Первомайское Изюмского района Боровской громады. В населенному пункте зафиксировано попадание в дом.

В ходе спасательных работ были деблокированы тела 80-летней женщины и 24-летнего парня. 58-летний житель был обнаружен с многочисленными травмами и доставлен в больницу.

Напомним, российские войска 9 августа применили для обстрелов приграничных территорий в Сумской области новый тип боеприпасов. Они подобны управляемым авиабомбам, но оборудованы собственными двигателями, поэтому имеют большую дальность.

Ранее сообщалось, что 9 августа российские террористы нанесли удар по торговому центру в Константиновке Донецкой области. На месте возник сильный пожар. По меньшей мере 14 человек погибли и 43 получили ранения. Среди погибших, вероятно, – трое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты продолжают терроризировать Никопольский район Днепропетровщины регулярными обстрелами. Вечером 9 августа путинские войска ударили дроном-камикадзе по жилому дому.

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