В Харьковской области мужчина уклонился от мобилизации и объяснил все 'религиозными убеждениями': как наказали

В Харьковской области 44-летний мужчина отказался от мобилизации из-за религиозных убеждений. В результате суд признал его виновным в уклонении от призыва во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).

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Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Прокуроры доказали, что житель села Мартово Чугуевского района, получив повестку после признания годности в марте прошлого года, не явился в установленное время в районный центр комплектования.

У мужчины не было уважительных причин для неявки и он был должным образом предупрежден о последствиях отказа от призыва и прохождения военной службы во время мобилизации, объявленной Указом Президента Украины.

В суде он свою вину не признал, объясняя это религиозными убеждениями, которые, по его словам, не разрешают ему служить в армии.

Дзержинский районный суд Харьковской области вынес обвинительный приговор. В настоящее время длится срок для подачи апелляции.

Напомним, жителя Запорожья, отказавшегося защищать Украину в рамках мобилизации, осудили на три года лишения свободы. Военнообязанный получал повестки, но не шел служить, считая, что его религиозные убеждения являются основанием для отсрочки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сарненском районе Ровенской области судили местного жителя, проигнорировавшего повестку о вызове в ТЦК для отправки в боевую часть. Он признал свою вину и отделался штрафом.

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