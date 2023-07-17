В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию детей с приграничных территорий: обещают предоставить временное жилье

В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию детей из приграничной Волчанской территориальной громады. Решение было принято из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

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Детей и их опекунов власти обещают обеспечить временным жильем, гуманитарной и другой помощью. Об этом заявил глава Харьковского ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

В Харьковской ОВО на заседании Совета обороны области приняли решение о проведении обязательной эвакуации детей Волчанской территориальной громады. Там проживают 194 ребенка.

Решение об эвакуации было принято из-за системных обстрелов громады российскими войсками.

Будут эвакуировать детей и их опекунов из девяти населенных пунктов Волчанской городской тергромады.

"Их необходимо эвакуировать в более безопасные населенные пункты области вместе с как минимум одним родителем или другим опекуном. Все семьи, которые будут эвакуированы, получат временное жилье, гуманитарную и другую помощь. Также для эвакуированных детей будет организован образовательный процесс на новых местах проживания", – заверил Синегубов.

Напомним, только этим утром, 17 июля, оккупанты обстреляли Волчанск. В результате обстрела повреждены частные домовладения. 64-летний местный житель получил минно-взрывную травму.

Прокурор и следователь полиции документировали последствия вооруженной агрессии России. При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).