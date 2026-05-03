В Харьковской области украинские дроноводы уничтожили редкую станцию РЭБ 'Житель' и командно-штабную машину

Ежедневно украинские защитники уничтожают вражескую живую силу и технику. На этот раз в Харьковской области силовики Национальной гвардии Украины уничтожили вражескую станцию РЭБ Р-330 "Житель".

Кадры успешной операции опубликовали в официальных соцсетях подразделения дроноводов НГУ Lasar's Group. Вместе с ней была уничтожена и российская командно-штабная машина.

Что известно

Силовики заявляют, что операция по ликвидации редкой и одной очень дорогих из российских станций РЭБ была проведена в Харьковской области, но где именно она была атакована – не сообщается.

"Аналитики Lasar's Group определили вероятный район, где могла находиться станция РЭБ. После этого была проведена разведка дронами самолетного типа", – говорится в сообщении.

После установления визуального контакта дроноводы подняли в воздух дроны-бомберы. В результате операции были уничтожены как сама станция помех, так и командно-штабная машина врага.

Силовики говорят, обычно оккупанты используют мощные станции РЭБ вроде уничтоженного "Жителя", чтобы создавать помехи для работы украинских беспилотников на радиосвязи.

Заметим, что из-за своей цены и комплектации "Житель" является одной из самых редких станций РЭБ благодаря наличию высококачественных и дорогих электронных компонентов. Стоимость комлпекса в стандартной комплектации составляет 10 млн долл, а в российской армии весьма ограниченное количество таких станций.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно данным ГПСУ, в течение апреля пограничники утилизировали 50 российских оккупантов, уничтожили 218 вражеских дронов, сожгли 21 склад боекомплекта и горючего, в том числе 31 единицу техники. В течение апреля было также уничтожено 24 единицы РЭБ, РЛС и антенн, а также 15 мест врага и командных пунктов.

