В Харьковской области украинские военные провели удачный штурм и закрепились: видео

Воины 213-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" провели удачный штурм позиций российских захватчиков на севере Харьковщины. Нацгвардейцам удалось улучшить тактическое положение и укрепиться в районе Глубокого.

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Они также смогли под вражескими ударами доставить подкрепление для штурмовой группы и эвакуировать раненых побратимов. Как это было – показали в Telegram-канале "Хартии".

"С поддержкой бронированной техники и благодаря удачно спланированной операции бойцы смогли улучшить тактическое положение и закрепиться в районе н.п. Глубокое. Также удалось быстро эвакуировать раненых и доставить подкрепление для штурмовой группы. Защитники "Хартии" не оставляют оккупантам никаких шансов продвинуться вглубь. Продолжаем гнать орду за границы государственной границы", – рассказали в бригаде.

На опубликованных кадрах видно, как украинские воины на "броне" подбираются к позициям захватчиков в лесополосе и открывают по врагу огонь.

Двигаться защитникам приходится под постоянными атаками врага с FPV-дронов: под ними воины доставляют подкрепление для штурмовой группы, под ними вывозят с поля боя раненых побратимов.

Напомним, накануне в ВСУ назвали потери России в Харьковской области с начала нового наступления. За это время враг потерял около четырех тысяч своих военных. А также десятки танков, сотни блиндажей и ПВО. Кроме того, уничтожены 52 российских танка, 59 боевых бронемашин, 165 артиллерийских систем.