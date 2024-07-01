Путин хочет создать буферную зону на Сумщине и подойти вплотную к Харькову. Интервью с военным обозревателем Поповичем

Факт того, что российскую оккупационную армию удалось остановить в Харьковской области, не означает, что враг отказался от своих целей. Приказ создания буферной зоны на севере нашей страны, не только в Харьковской области, но и в Сумской, был дан кремлевским диктатором Владимиром Путиным и, очевидно, отменен не был. Также не были выполнены и не отменены еще несколько приказов агрессора – захват Волчанска, приближение вплотную к городу Харьков, продвижение от Волчанска в сторону Купянска и так далее.

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Еще одна невыполненная задача оккупационной армии – взятие Часова Яра. Сейчас агрессор пытается сровнять его с землей при помощи тяжелой огнеметной системы залпового огня. Враг продолжает сбрасывать авиабомбы на город Харьков, в частности, со взлетающих с аэродромов в Белгородской области бомбардировщиков. Почему их невозможно уничтожить, несмотря на относительно небольшое расстояние? По объективным причинам.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный обозреватель Денис Попович.

– Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российская оккупационная армия может готовиться к активизации на юге. Он назвал два признака такой подготовки: строительство железной дороги через Мариуполь и активность российских танкеров в порту этого города. По оценкам советника, это может изменить стратегическую ситуацию на фронте. Соглашаетесь ли вы с таким прогнозом?

– Он акцентировал внимание на том, что активизация будет на Угледарском направлении, и в этом смысле я с ним соглашаюсь. Там пролегает железная дорога, которая выгодна для оккупантов с точки зрения логистики, и наступательные действия там действительно могут начаться. Прежде всего в контексте того, чтобы создать дополнительное давление, чтобы мы должны были реагировать на него, перебрасывая туда свои резервы. Именно в этом состоит важность этого направления.

Но я бы не спешил с прогнозами, что это может изменить стратегическую ситуацию. Угледарское направление вообще напряженное, там постоянно продолжаются боевые столкновения, но масштабное наступление там не началось – такое, чтобы можно было говорить о существенных изменениях. Главным направлением для противника является Покровское. И это продолжается.

– Мы видим, как враг меняет акценты. По информации президента Украины Владимира Зеленского, наступление в Харьковской области удалось полностью остановить. По вашим оценкам, можно ли сказать, что противник отказался от активных боевых действий в Харьковской области? Предполагаете ли вы, что, кроме наступления на Покровском направлении, он будет развивать еще одно?

– Враг не отказался от боевых действий на Харьковщине. Он находится на территории Харьковской области. По-прежнему он находится в Волчанске, несмотря на то что его оттуда оттесняют, он находится на другой локации, Липцы – Глубокое, где идут боевые действия. Так что если говорить о северном направлении, то он там есть.

Не надо также забывать, кто отдал приказ наступать на Харьковщину – не кто иной, как Владимир Путин. Давайте вспомним его заявление о том, что нужно создавать буферные зоны, сделанное им в марте.

Буферные зоны должны быть не только в Харьковской области, но еще и в Сумской области, поэтому давайте не забывать о риске наступления на Сумскую область. Хотя оно не состоялось благодаря тому, что врага удалось остановить на Харьковщине, такая угроза есть.

Планы врага по Харьковщине не выполнены. Эти планы, кроме создания буферной зоны, заключались в том, чтобы продвигаться вперед, захватить Волчанск – прочерк, не сделано, подойти вплотную к Харькову, чтобы взять город под огневой контроль ствольной артиллерией, – прочерк, не сделано, продвигаться от Волчанска дальше в сторону Купянска – прочерк, не сделано.

То есть приказ Путина не исполнен, приказ Путина не отменен. Поэтому я категорически не согласен с тем, что все окей. Но действительно, продвижение врага там удалось остановить, мы их понемногу отсекаем.

– Кстати, есть еще один "прочерк, не сделано" – это Часов Яр. Враг начал применять там "Солнцепеки" – тяжелую огнеметную систему залпового огня. Если этот населенный пункт просто сровняют с землей, сможет ли враг за счет этого продвинуться вперед?

– Именно в этом и состоит цель – чтобы сровнять этот опорный пункт с землей, чтобы заставить нас отходить с позиций и дальше продвигаться вперед. Но можно ли это говорить по отношению ко всему городу, который могут сровнять с землей? Я бы не стал этого утверждать.

– Российская оккупационная армия впервые сбросила на город Харьков ФАБ-500 – фугасную авиабомбу с модулем планирования и коррекции. Но вопрос не столько в этой бомбе, а в том, что она была запущена с самолета Су-34, который взлетел с военного аэродрома в Майском в Белгородской области России. По информации, расстояние от места запуска до места попадания составляло всего 65 километров. Мы знаем, что западные партнеры разрешили применять свое вооружение для нанесения ударов по территории РФ. По вашему мнению, почему этот военный аэродром до сих пор не уничтожен?

– Следует различать расстояние от места запуска до места попадания и расстояние от места расположения аэродрома до места попадания. Это большая разница. Пока я не знаю точно, на каком расстоянии от Харькова находится этот аэродром.

– Я уточнила на карте. Около 200 км.

– Таким образом, если самолет находится вне радиуса в 100 километров, тогда вопрос снимается. К примеру, снаряды MLRS, которые нам дали к HIMARS, могут бить на 104 километра. Но понятно, что мы не можем подогнать HIMARS к границе и бить на полный радиус. Он должен находиться в таком месте, чтобы в него не могла попасть артиллерия. Следовательно, реально речь может идти о возможности бить вглубь РФ на расстояние около 50 километров. Это во-первых.

Во-вторых, 65 километров – это именно то расстояние, с которого противник, как правило, запускает авиабомбы. Учитывая, что у нас до сих пор очень мало средств дальнего радиуса действия, системы ПВО не могут их достать.

– На военном полигоне российской оккупационной армии на мысе Чауда в Крыму произошел масштабный пожар. Этот полигон называют базой "Шахедов", поскольку оттуда эти БПЛА запускаются на территорию материковой Украины. По вашим оценкам, насколько легко сегодня Силам обороны уничтожать подобные объекты на территории полуострова, учитывая военную помощь союзников?

– Не бывает ничего легкого. Для того чтобы их уничтожить, нужно придерживаться определенной последовательности действий. Все это очень кропотливая работа. Это трудно.

Мы знаем, в чем состоят такие действия. Сначала мы уничтожаем системы ПВО, средства радиолокации и т. д., а после этого наносим удар. Пока не будут уничтожены средства ПВО, об уничтожении военной инфраструктуры говорить нельзя.