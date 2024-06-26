Четвертый за последние дни: в порт Мариуполя зашел российский танкер. Фото

В порт временно оккупированного Мариуполя Донецкой области снова зашел российский танкер. Это уже четвертый такой случай за последние дни.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает, что это связано с перемещением топлива для нужд армии РФ. На своем канале в Telegram чиновник поделился фотографиями судна, которые засняли украинские патриоты.

Танкер вошел в акваторию порта и пришвартовался около 20:00 вторника, 25 июня. Обстановка такая же, как и в минувших случаях, но "без тотального движения вокруг".

"В этот раз внимательно рассмотрели и проанализировали состояние емкостей прямо напротив шварта танкера. Здесь находятся большие танки, поврежденные во время боев за Мариуполь. Однако сейчас они в состоянии после ремонта и заново окрашены", – рассказал Андрющенко о наблюдениях украинских партизан.

"С учетом места швартовки и непосредственной близости мы считаем, что топливо хранят именно здесь. Для каких нужд – ну здесь даже спикер ВМС согласился, что явно не для гражданского судоходства", – добавил советник мэра.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские военнослужащие стягивают к временно оккупированному Мариуполю больше инженерной техники. Активисты украинского сопротивления также фиксируют расширение использования захватчиками ММК имени Ильича в военных целях.

– Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что оккупанты собираются построить в городе военно-логистическую базу.

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